RECLAMOS FRENTE A PALACIO DE GOBIERNO: Piden madres y familiares de personas desaparecidas acciones concretas para frenar delitos; “no queremos más ejecuciones, levantones y extorsiones”, exigen

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Estamos aquí no por ser valientes sino porque los desaparecidos tienen nombre, tienen identidad. No queremos que el gobierno maquille las cifras de desaparecidos, no queremos que se olvide que todos son hermanos, hijos, padres, madres que hacen falta en el seno familiar, afirmaron integrantes de grupos colectivos de familiares de personas desaparecidas y no encontradas durante una manifestación frente a palacio de gobierno.

Manifestaron que en la Fiscalía General del Estado no hay información de las carpetas de investigación No hay nada que podamos hacer, nos dicen, y lo toman como un juego”.

Después de colocar mantas con los nombres de sus familiares y personas desaparecidas frente al edificio gubernamental, manifestaron que las dependencias no deben actuar en forma aislada para enfrentar esta crisis de seguridad que ha generado la desaparición diaria de personas de todas las edades y los estratos sociales.

La información que vemos en las redes sociales y que vivimos a diario es de ejecuciones, extorsiones, desapariciones, feminicidios, lo que ha generado un grave problema de seguridad y no se puede minimizar la existencia de fosas clandestinas que dejan ver un grado de exterminio y el clima de inestabilidad que ocasiona el crimen organizado, afirmaron.

Manifestaron que, a pesar que la ONU maneja una cifra de más de 100 mil desaparecidos en México, desafortunadamente la cifra no es real: “hay una cifra negra y en Quintana Roo hay más de 800 cuerpos sin identificar en el panteón forense y otras desapariciones que no se denuncian por temor”.

Hicieron un llamado a la gobernadora, Mara Lezama, al fiscal, al secretario de Seguridad Ciudadana, al Congreso del Estado, derechos humanos a frenar el delito de desaparición de personas: “no queremos más ejecuciones, levantones y extorsiones”. (Noticaribe)