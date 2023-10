Fallece la reconocida actriz tabasqueña Cecilia Priego tras luchar contra el cáncer cervical

TABASCO, MX.- El mundo del entretenimiento mexicano está de luto; a los 36 años de edad murió la actriz tabasqueña Cecilia Priego, reconocida por su participación en La Reina del Sur, publicó infobae.com.

Su padre, el cantante Freddy Persa, confirmó el suceso a través de su cuenta de Facebook, donde compartió una serie de fotos a su lado y un emotivo mensaje que ha cobrado viralidad.

También conocida por telenovelas de TV Azteca como Pobre Diabla y Pasión Morena, la sensible noticia sobre la tabasqueña ha causado conmoción ya que durante sus últimos días había compartido mensajes y videos en los que alentaba a sus fans a orar por ella, pues su estado de salud era crítico.

“No recuerdo el día la hora pero desde que inició está batalla de tu enfermedad empecé a escribir siempre agradeciendo a Dios por tus caídas y tus levantadas, entendí que no era fácil para ti ni para nosotros como tú FAMILIA pero siempre demostraste tu fuerza, tu fe tus ganas de vivir como una guerrera incansable y dos veces venciste está enfermedad siempre disfrutando tu vida, trabajo ese profesionalismo y amor que le tienes al teatro formando nuevos públicos que se interesaran por consumir el talento de teatro en tu tierra de ahí tu proyecto teatro en 30 y lo disfrutamos tanto y tú principalmente”.

“Hoy mi rebaño está muy triste una de mi ovejas se me va seguro estoy que dios la tomara en el suyo te doy gracias señor por prestarme la te la devuelvo porque seguro estoy estará en un mejor lugar! Hoy se cierra el telón para ti en la tierra pero seguro estamos que tu presencia y tú legado traspasara más allá y continuarás tu proyecto en el cielo creando y organizando teatro en el cielo para tus abuelos, tíos, primos y amigos que ya no están con nosotros por siempre mi niña CEC ”

Originaria del estado de Tabasco y con una amplia trayectoria en teatro, televisión y series, la querida actriz había revelado en el pasado que padecía cáncer cervical, motivo por el que sus deseos de convertirse en madre se esfumaron ya que tuvo que someterse a una histerectomía, que es la resección quirúrgica del útero y puede incluir la extirpación completa del cuerpo, el fondo y el cuello uterino, aunque se puede dejar el cuello en algunos casos.

“Hoy quiero compartir lo agradecida que estoy con Dios, mi familia y mis amigos. Ha pasado un año desde mi histerectomía por cáncer cervicouterino. La verdad es que aunque ya recorrió un año, he seguido en la aceptación de mi pérdida y es que si, perdí una parte de mi cuerpo que era la que me daría la oportunidad de gestar amor y vida dentro de mí. Aunque debo decir que en ocasiones estoy triste recuerdo que al final mi útero se sacrificó por mí una vez más para darme vida. Y es justo lo que hoy agradezco la vida que se me otorgó de nuevo”, publicó en su cuenta de Instagram meses atrás. Fuente: infobae.com)