Xóchitl Gálvez dice ver en Tabasco ‘un chingo de gente que no es de Morena’

TABASCO, MX.- Xóchitl Gálvez, responsable de la construcción del Frente Amplio por México (FAM), insistió en que también puede ser la candidata presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) en 2024, publicó latinus.us.

En conferencia de prensa, esa fue su reacción a la advertencia de división al interior de MC que hizo Samuel García, gobernador de Nuevo León, si su partido postulara a Marcelo Ebrard.

“Yo soy respetuosa de la decisión de MC, pero yo lo que le puedo decir a MC que se sentirían orgullosos de tener una candidata como una servidora, porque representa los intereses de los ciudadanos, representa las libertades, pero ellos tomarán la decisión final, mejor que haya una tercera en discordia“, señaló.

Gálvez Ruiz recordó que cuando era comisionada nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), Andrés Manuel López Obrador, entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, le pidió modernizar el sistema de electricidad de la zona de la Chontalpa.

“Yo conozco Tabasco, quizá más que la propia señora Sheinbaum, yo he trabajado mucho más tiempo en esta región de Tabasco, en la zona de la Chontalpa tratando de mejorar las condiciones de vida de los tabasqueños”, destacó.

Después, la eventual candidata del FAM tuvo un primer encuentro con cientos de militantes del PRD, su anfitrión en esta entidad.

“Dentro de un año a mí no me van a entregar el bastón de mando, a mí me van a entregar ya saben qué (la banda presidencial). Dentro de un año me van a entregar eso que se pone aquí (en el pecho), porque dentro de un año estará tomando posesión la próxima presidenta, pero para lograrlo necesitamos trabajar”, aseguró.

En el acto, Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, refrendó el apoyo de su partido para Xóchitl Gálvez.

“Estoy convencido de que no nos hemos equivocado en haber hecho recaer en ella la responsabilidad de la coordinación nacional del Frente Amplio por México, ella está a la altura”, confió.

Tras ese acto, la senadora se dirigió al municipio de Comalcalco para un segundo encuentro con perredistas del estado.

“Todo mundo cree que en Tabasco todo son de Morena, y yo aquí veo un chingo de gente que no es de Morena”, recalcó. (Fuente: latinus.us)