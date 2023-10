Fallan morenistas que buscan contrarrestar quejas de Marcelo Ebrard contra proceso interno

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Los militantes de Morena han comenzado a confrontar la rebelión de Marcelo Ebrard. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia empezó a recibir denuncias en contra del ex canciller y de sus más cercanos operadores, acusándolos de violentar los estatutos del partido, de haber incurrido en irregularidades durante el proceso interno y hasta por calumnia contra sus compañeros y dañar la imagen del partido, publicó Milenio.

La batalla que enfrenta Ebrard Casaubón con el anhelo de revertir el triunfo de Claudia Sheinbaum, ya llevó a que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia esté recibiendo casos donde se le acusa de no apegarse a los principios de la Cuarta Transformación.

Milenio confirmó que de las primeras tres denuncias contra el proceso interno para definir a la eventual candidatura presidencial de Morena, una es la de Marcelo Ebrard y las otras dos son contra el propio ex canciller por su inconformidad en los resultados, su actuar y declaraciones de las últimas semanas.

En las denuncias, acusan a Marcelo y a su equipo de haber quebrantado las reglas del proceso interno con acciones como violar la veda, promoverse en tiempo indebido y caer en denostaciones hacia sus compañeros. Y una de las personas directamente señaladas en su impugnación por presuntas acciones irregulares para favorecer a Sheinbaum, presentó una más por calumnia.

Sin embargo, la estrategia de los ‘antimarcelistas’ hasta ahora no ha dado resultados, pues fuentes relacionadas con estas quejas, señalaron que esas primeras denuncias no han logrado tener eco en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia porque carecen de elementos básicos para que puedan iniciarse procesos en contra del ex canciller.

Por ejemplo, la denuncia por violar los acuerdos del proceso interno, principalmente por no respetar la veda que impuso el partido para que los aspirantes y sus asesores no pudieran emitir comentarios durante el levantamiento de las encuestas, a fin de que no influyeran en la decisión de la ciudadanía y que se dirigió además, directamente contra la senadora Malú Mícher por haber incluso difundido encuestas que supuestamente le daban ventaja.

En este caso, “no fundamentó violación alguna a la normatividad del partido”, por lo que se consideró que no era competencia de la CNHJ.

La persona que denunció, presentó esta queja como si se tratara de una violación a la veda electoral constitucional y legal, por lo que alegó que Malú Mícher y Marcelo Ebrard estaban trasgrediendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y el Código Penal Federal, lo que no puede regular el partido ni tiene qué ver con el proceso interno.

La queja contra los ataques a integrantes del partido, en este caso contra Claudia Sheinbaum a quien señaló de haber utilizado a la Secretaría del Bienestar para beneficiarse o los aparentes acarreos a sus giras para lograr ser la coordinadora de los trabajos de la cuarta transformación, no pudieron avanzar porque la denuncia la presentó una ciudadana.

Aquí, primero, se desechó porque la denunciante no pudo acreditar que realmente militaba en Morena y aunque lo fuera, las presuntas violaciones o hechos indebidos no le afectaban directamente en sus derechos individuales como militante.

Una queja más, es porque estas mismas acciones, pero bajo la denuncia calumnia. Se trata de una de las personas que Marcelo Ebrard señala directamente en su impugnación de haber operado para que Claudia Sheinbaum ganara el proceso interno con ventajas indebidas, lo que este militante que resguarda su nombre, consideró que se trataba de calumnias hacia su persona.

Marcelo Ebrard acusó a varios morenistas de haber usado recursos públicos a través de la Secretaría del Bienestar para la campaña interna de la ex jefa de Gobierno, lo que el partido consideró de manera preliminar que no era comprobable, por lo que varias de las personas que señaló directamente, como integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones o de la Comisión Nacional de Encuestas o incluso del Comité Ejecutivo Nacional ya analizan que estas calumnias afectan su imagen pública y la del partido, por lo que podrían sumarse más denuncias contra Ebrard Casaubón en los próximos días.

Para que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia pueda darles trámite deben acreditar que quienes las presentan son militantes actualmente, que de alguna manera les afecta el actuar del excanciller o que afecta la imagen del partido o su calidad o derechos partidistas y presentar pruebas de sus dichos. (Fuente: Milenio)