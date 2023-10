REUNIÓN DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN: Revisan diputados junto a la Gobernadora trabajo legislativo y acciones para reforzar trabajos rumbo al cierre de año

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – A escasos 30 días que Morena asumió la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) y en vísperas del inicio del proceso electoral local, diputados morenistas y del partido Verde Ecologista de México (PVEM) sostuvieron una reunión privada con la gobernadora, Mara Lezama para efectuar un recuento sobre iniciativas abordadas y la importancia de acompañamiento al gobierno para el cierre de año.

Humberto Aldana Navarro, presidente de la Jugocopo dijo que fue una reunión de reflexión de la importancia de las acciones para los meses subsiguientes y el proceso de apertura e la importancia del acompañamiento que requiere la ciudadanía hacia un buen proyecto de gobierno”.

Asimismo confirmó que también se abordaron temas pendientes como el de seguridad que es calificado de complicado y la importancia de involucrar a la sociedad en su atención para solucionar el quebranto y la falta de valores.

La sociedad tiene problemas por la falta de valores y debemos rescatarla con buenos servicios de educación y de salud y las corporaciones policiacas estatal y municipal deben entender la importancia de la sociedad para resolver el problema de inseguridad”, afirmó.

Aldana Navarro aclaró que no hubo recomendaciones en torno a las próximas comparecencias de los integrantes del gabinete para ampliar el contenido del primer informe. No No se toco el tema de las comparecencias y aquí no hay recomendaciones y cada uno deberá asumir su responsabilidad, afirmó al insistir que no será una pasarela la presencia de los funcionarios de gabinete ante el poder legislativo. (Agencia SIM)