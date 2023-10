CHIAPAS | Activista trans está desaparecido; su padre y un pastor estarían implicados…

CHIAPAS, MX.- Iván Guadalupe Esponda Noriega, joven trans y activista, se encuentra desaparecido desde el pasado 18 de septiembre, por lo que familiares, amigos y la colectiva Divihsex AC Comitán ha solicitado ayuda a través de redes sociales para dar con su pronto paradero, publicó msn.com.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Chiapas emitió una ficha de búsqueda en la que se detalla que Iván fue visto por última vez el pasado 18 de septiembre a las 12:00 horas en el barrio Cruz Grande de Comitán de Domínguez.

Divihsex AC Comitán destacó el trabajo que Iván ha realizado como activista por la diversidad sexual a lo largo de los últimos años.

Amigos cercanos al desaparecido comentaron que tiene una relación cercana con una iglesia adventista de Comitán; creen que su desaparición se deba a que fue ingresado a un centro que ofrece terapias de conversión.

“En su casa vimos los tenis de Iván. Por la misma relación que hemos tenido, sabemos que es el único par de tenis que estaba usando, porque su ex lo dejó sin nada. Se nos hizo raro y dijimos: ‘Bueno, pues ahí debe de estar’; esperando que saliera. Entonces, su papá y su pareja nos dicen que tiene como una semana, que no había regresado a casa y que no sabían nada de él, pero que seguramente estaba bien, o sea, muy quitado de la pena”.

Las amigas del joven activista trans comentaron que se pusieron en contacto con el pastor de la iglesia, quien los trató amablemente en un principio, pero al ser cuestionado sobre el paradero de su amigo, el religioso cambió su actitud.

“Nos respondió muy amablemente al principio. Pero cuando le comenzamos a comentar que éramos amigas de Iván, una persona que es trans, que tiene tatuajes, etcétera, comenzó a cambiar su tono de voz. Nos dijo que por favor ya no estuviéramos llamando porque no tenía conocimiento de ninguna persona de ese tipo y esa clase”

La actitud del pastor y el padre del desaparecido han despertado las sospechas de que ellos podrían saber el paradero de joven.

“Tenemos los elementos para decir que, el papá y el pastor lo metieron a un centro de conversión por las investigaciones y llamadas que estuvimos haciendo con familiares de Iván. Estamos casi seguras de eso y por eso levantamos la denuncia”. (Fuente: msn.com)