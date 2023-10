AMLO confía en que muro fronterizo no será ampliado en mandato de Biden

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confió en que el Gobierno de Joe Biden no construirá la ampliación del muro fronterizo que les mandata la ley por ejercicio presupuestal. Esto tras el encuentro que tuvo con Antony Bliken, titular del Departamento de Estado, y la comitiva estadounidense que acudió ayer a Palacio Nacional, publicó reporteindigo.com.

En su conferencia mañanera de este viernes desde Cancún, Quintana Roo, López Obrador habló sobre la reunión de más de dos horas que tuvo con las delegaciones de ambos países previo a que participaran en el tercer Diálogo de Alto Nivel en Seguridad. En la cual abordó tanto el tema migratorio como el del tráfico de drogas y armas.

“Yo creo que no se van a construir, entre otras cosas porque así suele pasar en otros países y en México también, en palacio las cosas caminan despacio. Entonces, no se van a construir los 36 kilómetros, ellos no quieren hacerlo. Eso es lo que nos expresaron, quieren cumplir la ley, pero ellos no están de acuerdo con la construcción del muro”, dijo.

Reconociendo que Biden es el primer Presidente de EU que no construye partes del muro desde George H.W. Bush, dijo que “estamos hablando de tres mil 180 kilómetros de frontera y empezaron a hacer el muro desde hace como 40 años. Apenas llevan como mil 200 kilómetros, ¿cuándo van a terminar? Es pura publicidad“.

Esto al replicar la explicación que dio ayer Alejandro Mayorkas, titular del Departamento de Seguridad Nacional de Biden, respecto a que esta ampliación está contemplada en el ejercicio presupuestal desde 2019 cuando Donald Trumo inició con el proyecto. Agregando que el opositor Partido Republicano ha rechazado rescindir esta partida.

Como manifestó la canciller Alicia Bárcena, el primer mandatario dijo que en este encuentro “se planteó que nosotros no pensamos que esa sea la solución al problema migratorio. Nosotros siempre hablamos de atender las causas, de que se debe garantizar en los países, en los pueblos oportunidades de trabajo, de estudio a los jóvenes”. (Fuente: reporteindigo.com)