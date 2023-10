Octavio Romero, director de Pemex, comparece ante diputados; intercambian descalificaciones…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- En medio de una guerra de datos, acusaciones, reclamos y una serie de calificativos, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza compareció ante diputados como parte de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, publicó reporteindigo.com.

Romero Oropeza y los legisladores del PAN, PRI, PRD y MC se dijeron mentirosos, rateros, trampitas, corruptos, entre otros calificativos.

Pemex está mejor que antes…

Durante su larga exposición, con motivo del Quinto Informe de Gobierno, el funcionario aseguró que se ha mejorado la producción de hidrocarburos, no se ha endeudado a la empresa productiva y se han tenido ahorros por el combate al robo de combustibles, el cual se ha logrado reducir de manera importante

Dijo que la deuda de Petróleos Mexicanos en lo que va de la administración, pasó de 129.3 mil millones de dólares a 106 mil millones de dólares, por lo que la oposición “se muerde la lengua”.

Y arremetió: “la endeudaron los gobiernos anteriores. Ahí hay algunos azules y unos rojos. Miren de cuánto era la deuda en el 2007 de Pemex, 67 mil millones de dólares, miren como fue creciendo y cuando nosotros recibimos estaba duplicada la deuda, entre el 2007 y el 2018, prácticamente la habían dobleteado”.

Panistas lo llaman mentiroso

La panista Gina Geraldina Campuzano le respondió que Pemex vive la crisis más grande de su historia, está técnicamente en la quiebra, sin ingresos propios y sin ser autosuficiente en sus gastos de operación.

Dijo que del 2019 a 2022, Petróleos Mexicanos ha recibido del Gobierno federal por concepto de “ayudas”, más de 890 mil millones de pesos, lo que equivale a pagar 11 años el presupuesto del INE. Asimismo, al día de hoy, Pemex, acumula pérdidas por casi 3 billones de pesos.

Afirmó que Morena ha conseguido que Pemex se consolide como la compañía más endeudada del mundo, en este año, la deuda asciende a 1.94 billones de pesos. ”Límpiese bien la cara porque el que se mordió la lengua fue usted”, le refutó la panista.

El funcionario indicó que Pemex enfrenta una declinación de su producción mes con mes, misma que han ido compensando con el desarrollo de campos nuevos y que han estabilizado en un millón 886 mil barriles diarios, aunque reconoció que lo ideal es producir un millón 900 mil para tener una reserva ante contingencias.

Pemex se defiende

También señaló que todos los días hay declinación, pero se tienen nuevos desarrollos que permiten mejorar la producción, entre ellos 44 nuevos campos.

Destacó que el robo de gasolina, turbosina y diésel se ha reducido en un 86 por ciento y en un 52 por ciento la sustracción ilegal de gas LP, lo que ha dejado ahorros por 232 mil millones de pesos.

Al refutar todas las cifras dadas a conocer por el funcionario, el también panista arremetió contra Romero Oropeza al calificarlo de mitómano, un vulgar ladrón y un inepto para administrar.

Y aunque el panista ya había abandonado la comparecencia, el director de Pemex le respondió que era un majadero y grosero

“Díganle que estoy seguro que de frente no se atrevería a decir lo que me dijo. Yo no soy ratero y a las pruebas me remito. A él si lo pueden revisar”.

Director trampitas y diputado tontín

Otro panista, Paulo Gonzalo Martínez, le dijo al Romero Oropeza “director trampitas” y le exigió su renuncia, a lo que el funcionario le respondió “diputado tontín”.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Manuel Herrera, acusó al titular de Pemex de “pavonearse” cuando la deuda de Pemex la hemos pagado todos los mexicanos.

La perredista Elizabeth Pérez acusó a Romero Oropeza de vivir en “Pejelandia” y lo invitó a que vaya a su delegación a constatar 5 nuevas tomas clandestinas que fueron descubiertas. “No, no son iguales, son peores de corruptos”, le dijo.

Por su parte, la priista Sue Ellen Bernal, exigió al director de Pemex que dejen de vivir en el pasado, acepten su responsabilidad y reconozcan sus errores, porque hoy en día la empresa está en una situación catastrófica. (Fuente: reporteindigo.com)