TABASCO | ‘Bola de delincuentes locales’ usurpan siglas de cárteles, asegura comandante de la 30 Zona Militar

TABASCO, MX.- En Tabasco no operan cárteles de la droga, sino una “bola de delincuentes locales”, afirmó el comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Francisco Morán González, publicó xevt.com.

Al impartir la conferencia magistral “Difusión de la Cultura de la Seguridad Nacional” a diputados locales y personal del Congreso tabasqueño, Morán González apuntó que las bandas locales adoptan nombres de otros grupos delictivos para generar miedo en la población, pero aseguró que “no lo van a lograr”.

Ironizó que como a dichas bandas no les alcanza para colocar mantas, utilizan cartulinas y sus mensajes los escriben con “excelente ortografía”.

“Recientemente dentro del mando territorial que no era Tabasco, acabamos de rescatar ocho personas que estaban privadas de su libertad por este mismo grupo delictivo que ni siquiera es un cártel, son una bola de delincuentes locales que están adoptando el nombre de otros grupos y son los mismos (…) pero es el mismo que decía que era La Barredora, el mismo que decía que era el Cártel del Noreste y ahora dicen que son Cártel Jalisco Nueva Generación, están con el mejor postor o con quien le puede generar mayor ganancia”, mencionó.

Morán González aseveró que la situación de inseguridad en Tabasco es “mediática” y “política”, pues no puede compararse con hechos violentos que hay en estados del norte, donde la percepción de inseguridad “es terrible”, porque hay agresiones, bloqueos y extorsiones.

Criticó que los medios magnificaran la quema de vehículos en Cárdenas, cuando la situación quedó controlada en 40 minutos por las fuerzas de seguridad.

Asimismo, sostuvo que las campañas de desinformación en las redes sociales son un riesgo, porque generan miedo, por lo que señaló que una cosa es la situación de seguridad y otra la percepción ciudadana.

Destacó que la detención del presunto líder criminal en Cárdenas que generó disturbios no fue una casualidad, sino un trabajo de inteligencia de las autoridades.

“El trabajo de inteligencia es callado, muy callado y no tiene recompensas porque la gente no lo percibe, no lo sabe. Fallas en el sistema de inteligencia de seguridad todo mundo lo juzga y así debe ser, porque no debemos tener fallas, pero así todos los trabajos se han hecho con base a trabajos de inteligencia (…) vamos a seguir trabajando y sí hay generadores de violencia identificados y estamos trabajando para su captura y lo vamos a lograr, porque somos la fuerza del Estado”, agregó.

En otro momento, el comandante de la 30 Zona Militar se pronunció por fortalecer las instituciones de seguridad pública, pues se necesita una policía mejor capacitada, formada, pagada y estructurada para desempeñar mejor su labor. (Fuente: xevt.com)