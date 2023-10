AMLO justifica condecoración a Salvador Cienfuegos; descarta implicación en Ayotzinapa y nexos con el narco

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) justificó la condecoración que entregó ayer al general Salvador Cienfuegos en el marco del bicentenario del Heroico Colegio Militar. Así como aseguró que el exsecretario de la Defensa Nacional no estuvo implicado en el caso Ayotzinapa y su detención en Estados Unidos fue por una venganza, publicó reporteindigo.com.

“Ayer estaba viendo esto de la entrega de un diploma al exsecretario de la Defensa. Fueron a dos, a tres, que al mismo tiempo se habían desempeñado como directores del Colegio Militar. Nada más que de eso no se dijo nada”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves tras la ceremonia de ayer en Perote, Veracruz.

Ante la polémica que generó esta condecoración, López Obrador cuestionó “¿por qué les molesta lo del general Cienfuegos? No es solo lo de los 43, no. Para empezar a responder sobre esto, no hay en la investigación nada donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos de Ayotzinapa. O sea, para que también quede claro”.

Detención de Cienfuegos en EU, por “venganza de la DEA”

En ese sentido, el primer mandatario volvió a defender la decisión de intervenir por el general Cienfuegos cuando fue detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado. Lo cual aseguró que “fue una venganza y no había elementos” por parte de la Agencia Antidrogas (DEA) en contra de él y del Ejército mexicano.

“La inconformidad del fondo es porque intervenimos ante una actuación que consideramos violatoria de nuestra soberanía por parte de la DEA y se demostró que le fabricaron delitos al secretario de la Defensa del Gobierno anterior”, dijo López Obrador. Siendo que en el pasado ha catalogado la investigación contra Cienfuegos como “basura”.

Esto bajo el argumento de que tanto la DEA como otras agencias de Estados Unidos “quisiera tener un Ejército mexicano, Fuerzas Armadas mexicanas, debilitadas. Sentarlas en el banquillo de los acusados para poder hacer y deshacer en México como se los permitía Calderón”. Reiterando las críticas en contra de estas instancias. (Fuente: reporteindigo.com)