Rinde diputada Estefanía Mercado primer informe “sin tanto choro” en redes sociales

PLAYA DEL CARMEN, MX.— En un año hemos trabajado sin descanso por brindar una vida más digna y plena para nuestro pueblo, afirmó la presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la XVII Legislatura, Estefania Mercado, al rendir su primer informe legislativo en versión digital, a través de sus redes sociales oficiales.

“Es la primera página de muchas más que vendrán con nuevas reivindicaciones y logros sociales, donde el humanismo nos guía para seguir con este proyecto de transformación que han impulsado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra gobernadora Mara Lezama”, afirmó la Diputada local por Solidaridad.

En un formato digital, innovador y “sin tanto choro”, Estefanía Mercado expuso en dos bloques los resultados alcanzados en un año de trabajo legislativo; el primero, fue sobre las iniciativas presentadas en el Congreso del estado; y el segundo sobre las acciones sociales realizadas con las comunidades más vulnerables.

La diputada Estefanía Mercado dijo que en este primer año de ejercicio legislativo, propuso de manera personal un total de 10 iniciativas, 8 en el primer año y dos en las últimas semanas, y en conjunto con la Fracción Parlamentaria del Partido Verde, fueron en total 45 iniciativas de ley.

En este contexto, detalló que de manera particular ha promovido la iniciativa de Ley de Seguro de Desempleo; la declaratoria del 19 de marzo como el “Día de las Personas Artesanas Quintanarroenses”; la creación de un registro Público de personas agresoras sexuales para que, entre varias restricciones, no puedan ser elegidos para ningún cargo público; la aprobación que el feminicidio no prescriba, y el impulso y fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Además, Estefanía Mercado también promovió la iniciativa que impone como requisito para acceder a los cargos públicos, no ser deudor alimentario moroso; así como reformas para la protección a los adultos mayores frente a delitos patrimoniales y violencia familiar, y el incremento de las penas por maltrato animal.

“En las dos últimas semanas, ante la realidad que golpea a nuestras familias solidarenses, estamos impulsando dos importantes iniciativas más; la primera, en una “Cruzada por la vida”, presentamos la Iniciativa para crear la Ley de Prevención del Suicidio, y la segunda, reformas al Código Penal para fortalecer el combate a la extorsión, dos problemas que laceran a nuestra sociedad”, explicó.

Estefanía Mercado, igualmente hizo un recuento de lo alcanzado a través de las acciones sociales con las comunidades más vulnerables, “porque no nos hemos limitado a presentar iniciativas, sino que la mayor parte del tiempo hemos estado en la calle, brindando apoyo y soluciones a nuestras comunidades”.

En este contexto, informó que se habilitó la Casita Verde como un espacio del pueblo y para el pueblo desde el que se han realizado más de 5,000 gestiones, así como jornadas de salud en beneficio de más de 2,000 familias de Solidaridad, jornadas médicas integrales que incluyen la presencia de médicos generales, nutriólogos y psicólogos en comunidades vulnerables; jornadas visuales, con exámenes médicos y anteojos con armazón, entre otros.

“Con plena convicción de que el futuro se construye desde hoy, iniciamos un proyecto de clases de inglés para niños en las colonias de Tumben Chilam, Colosio, Villas del sol, Las torres, Nicté Ha, In House y Cristo Rey. Hoy podemos decir que son más de 150 los niños que están aprendiendo esta importante herramienta para su desarrollo académico y profesional”, detalló Estefanía Mercado.

La Diputada dijo que las gestiones buscan agregar valor a nuestras comunidades con más servicios entre los que destacó 160 asesorías jurídicas, 100 asesorías psicológicas, 30 talleres para creación de piñatas, joyería, velas y cursos de emprendimiento para nuestras mujeres, así como 200 familias beneficiadas el programa techitos dignos, 700 resoluciones ciudadanas y apoyo a más de 900 jóvenes deportistas.

Además de todos estos programas sociales,se generaron espacios para la participación, y el mejor ejemplo es la creación de “Política Sin Tanto Choro” que se ha convertido en un foro para que los jóvenes se expresen e intercambien experiencias con personalidades de nuestro estado y del país.

“Aquí aprovecho para agradecer que en nuestra última entrega tuvimos el honor de hacer el que ha sido nuestro encuentro más importante con la gobernadora Mara Lezama y el politólogo Antonio Attolini”, señaló Estefanía Mercado.

Puntualizó que también se ha realizado trabajo con los empresarios, con los productores rurales, con jóvenes y con las mujeres de Solidaridad, siembre buscando, como lo señala nuestra gobernadora, Mara Lezama, la prosperidad compartida.

“En un año hemos logrado todo esto y vamos por mucho más. Decidimos hacerlo aquí, en la que se ha convertido nuestra oficina desde el primer día de funciones legislativas, la calle; de la mano con quienes son testigos del trabajo realizado, las comunidades de Solidaridad; y sin duda, les puedo decir a los playenses que han depositado su confianza en este proyecto, que, #EstaremosMejor!”, puntualizó Estefanía Mercado. (Fuente: Congreso de Quintana Roo)