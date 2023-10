No denuncian empresarios extorsiones, por ‘filtraciones’ en la Fiscalía General del Estado, asegura Amexme

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Liliana Bravo Mena, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) Riviera Maya, aseguró que muchos empresarios, sobre todo del norte de Quintana Roo, no están realizando las denuncias correspondientes al sufrir cobros de “derecho de piso” por “filtraciones” en la Fiscalía General del Estado.

En entrevista breve, la representante del sector destacó que muchos empresarios, por ese motivo, incluso han decidido no comentar nada cuando son víctimas de algún delito relacionado con la inseguridad.

Bravo Mena subrayó que es imprecisa cualquier cifra que las autoridades saquen a la luz sobre la incidencia de extorsiones, ya que muchos de los casos ni siquiera llegan a judicializarse.

“Muchas veces se platica, pero no se denuncia, porque no hay línea de denuncia. No sabemos por eso qué tan recurrente son los casos, o las cifras, porque no se denuncia”, recalcó.

Ante esta situación, la entrevistada refirió que, durante una reunión reciente con Raciel López Salazar, integrantes del sector empresarial le solicitaron al fiscal del estado, además no fomentar la denuncia, “que haya una línea de denuncia interna”.

“Esto quiere decir que cuando vaya a denunciar, también pueda denunciarse hacia dentro, si se cometió un acto de corrupción, un acto de filtración, para que esto también vaya contra los funcionarios públicos”, explicó.

Por último, la líder empresarial resaltó que un “paso grande” ha sido la reciente tipificación de la extorsión como delito grave en la entidad.

Agregó que el sector empresarial confía en que esta medida legislativa pueda disminuir la incidencia de este delito que aqueja a la ciudadanía en general. (Agencia SIM)