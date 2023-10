CONFERENCIA EN EL CONGRESO: El suicidio, cuestión de salud pública y responsabilidad de todos, advierte Estefanía Mercado

CHETUMAL, MX.— La prevención del suicidio es una responsabilidad compartida, y juntos podemos iluminar el camino hacia un futuro donde la esperanza prevalezca sobre la desesperación, aseguró la diputada Estefanía Mercado, en el marco de la conferencia magistral “Salud mental y suicidio; información y acciones de prevención”, dictada en el pleno legislativo por el experto académico, Sikandar Ortega Aguilar.

El trabajo en equipo de las diputadas Mildred Ávila Vera, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos; Elda Xix Euán, de la Comisión de Salud y Asistencia Social; el Club Rotario Internacional, y Estefanía Mercado, presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, impulsora de la Iniciativa de Ley para la prevención del suicidio en el estado de Quintana Roo, marcó con esta conferencia magistral, el inicio de un diálogo continuo y un llamado a la acción para prevenir el suicidio.

“Son 63 suicidios en lo que va del año solo en Playa del Carmen, 63 personas que no encontraron esperanza, que no encontraron ayuda; el dato en Quintana Roo todavía es más doloroso, entonces que clase de diputados y diputadas seríamos si no atendieramos este tema”, señaló Estefanía Mercado.

Explicó que como Legislatura, y como personas interesadas en el bienestar de todos y todas las quintanarroenses, no se han quedado a la expectativa de solamente ver qué pasa con este problema, por ello, se presentó la Iniciativa de Ley que busca la prevención del suicidio en nuestro estado, apuntó Estefanía Mercado.

Esta ley tiene como objetivo fundamental salvar vidas y brindar apoyo a quienes más lo necesitan; es una cruzada por la vida, un primer paso de muchos que se tienen que dar, para lograr que en Quintana Roo haya una atención integral a este problema de salud, señaló la Diputada local.

Por su parte, Sikandar Ortega Aguilar, agradeció el espacio y la invitación para dictar la conferencia magistral, en la que habló de los motivos y factores que orillan a las personas a tomar una decisión fatal, y la prevención cuando se atiende a tiempo.

A la conferencia magistral que fue dictada en el pleno legislativo, asistieron la gobernadora del Distrito 4195 de Rotary Internacional, Elia Faviola Zavala Díaz; diputadas, diputados, especialistas y público en general.