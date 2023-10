Xóchitl Gálvez asegura que sí toma decisiones en el Frente Amplio… aunque los partidos tienen vida propia

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial por el Frente Amplio por México (FAM), reveló que ha pedido a los dirigentes de PAN, PRI y PRD candidatos “presentables” para las elecciones del año entrante, publicó Milenio.

La senadora panista se dijo “contenta” de estar en el PRI y de “caminar” con el PAN y PRD.

“Yo tomo decisiones dentro del Frente Amplio por México, obviamente cada partido tiene su vida propia, tiene sus procesos y yo sí les he pedido, uno, competitividad en todos los candidatos que vienen, he pedido que sea gente presentable, o sea que sea ciento por ciento capaz, que sea una gente honrada y trabajadora, creo que es lo que los ciudadanos están pidiendo de nosotros como alternativa”, enfatizó.

Gálvez Ruíz consideró que la ausencia de estas semanas, incluida la de algunos de sus operadores no fue un bache sino un tiempo para organizar el FAM, en el cual, dijo, hay organización y estructura.

“Hubo la posibilidad de organizarnos, yo no tengo los millones, insisto, para hacer eventos de manera continúa de la magnitud que hace la señora de enfrente (…) yo no sé si sea bache, yo no sé quién pueda sostener, si tú te das cuenta, Claudia está en un bache, ya no crece y con todos los millones que le meten no crece, yo estaría preocupada por eso”.

“Hay estructura, hay equipo, estamos terminando de organizarnos, vamos a enfrentar ganar la Presidencia de la República, eso es lo que está en juego (…) yo tenía que, como buena ingeniera que soy, decir: ‘a ver vénganse, vamos a pensar, vamos a levantar datos, vamos a hacer estadísticas, vamos a ver cómo vamos a hacer estrategia de campaña, cómo vamos a conquistar esos corazones que quieren algo distinto'”, aseveró.

Xóchitl Gálvez destacó personajes que están apoyando sus aspiraciones como Enrique de la Madrid, Ildefonso Guajardo, Santiago Creel, Carolina Viggiano.

“Estoy construyendo todo un equipo de campaña con los partidos políticos, de repente si me veían muy cerca de los partidos políticos (decían) ¿qué hace con los partidos? Ya llegamos a un acuerdo ciudadanos y partidos, vamos a trabajar en equipo, vamos a buscar esa reconciliación entre partidos y ciudadanos, me van a ver con el PRI, sí, me van a ver con el PRI, me van a ver con el PRD”.

“No podemos ganar esa campaña sin los partidos, que los ciudadanos, que este millón de personas que firmaron por mí, que se los agradezco, ahora necesito que se pongan las pilas, que sean los que sigan haciendo esta campaña”, subrayó. (Fuente: Milenio)