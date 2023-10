VILLAHERMOSA | Vecinos acusan a migrante haitiano de extorsionarlos a cambio de no violentar sus autos o viviendas

TABASCO, MX.- Habitantes de la colonia López Mateos denunciaron que desde hace varias semanas, un migrante de origen haitiano se encuentra rondando por la zona, intenta abrir las casas, los autos y además, extorsiona a los vecinos, amenazando con que si no le dan dinero, dañará los vehículos, publicó xevt.com.

Una de las habitantes, quien pidió su anonimato por temor a represalias, detalló que los elementos de la Policía Estatal los han auxiliado en repetidas ocasiones, pero poco pueden hacer, ya que señalan que eso es competencia del Instituto Nacional de Migración.

A ver si nos ayudan @INAMI_mx Col. López Mateos, Vhsa,Tab.

Este centroamericano de Haití q dice no habla español y sí lo habla. Ronda y se mete a casas. Ya fue a amenazar a unas oficinas q si no le pagan cuota semanal les raya autos.

La @SSPCTabasco no puede detenerlo. pic.twitter.com/lYb48LQeEV — Landy (@jaguarin66) October 18, 2023

Incluso, dijo que existe una grabación de la cámara de seguridad de un consultorio en donde se ve cómo el sujeto ingresa, revisa el lugar y después el propietario del establecimiento le pide que se retire.

“Pues dice ‘mira yo ya sé que carros tienes y que los estacionas aquí enfrente, sino me das lana pos los empiezo a rayar’, aquí la bronca es que no tenemos la prueba más que la queja de voz de la gente, pero, inclusive, andaba yo tratando de contactar a alguien de migración, para ver si este cuate ya se intentó meter a una casa y ya tiene tantas quejas pues hay que sacarlo porque es un chavo problemático”, destacó.

“Lo que sí sabemos que es haitiano, cuando la policía lo agarra él dice, no entiendo, no entiendo, francés, francés; el wey habla español, pero según él no entiende nada (…) y lo único que tenemos son las denuncias constantes de los vecinos que ya lo ven en una casa, lo ven en una esquina y ya lo mandan mover”, destacó.

La mujer pidió al INM que tome cartas en el asunto, pues temen que algún día lleguen a su domicilio y este sujeto ya haya ingresado a robar. (Fuente: xevt.com)