“SI NO ACEPTAN NO SE PODRÁ CONSTRUIR NADA”: Da AMLO ultimátum a Vulcan Materials para vender Calica; amaga con declararla área protegida

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que, en caso de que la empresa Vulcan Materials se niegue a vender Calica, a más tardar antes de terminar su sexenio, emitirá un decreto para declarar esa Área Natural Protegida.

En su habitual conferencia de prensa celebrada en el Palacio Nacional, el mandatario federal recordó que propusieron a Vulcan Materials la compra del terreno ubicado en el municipio de Solidaridad, pero que la empresa aún no ha dado una respuesta.

“El gobierno propuso pagar 6 mil millones de pesos por el terreno que dañaron, conforme al avalúo realizado, pero ellos están inconformes porque quieren más, esperan a que termine mi sexenio, pero en caso de que no acepten la propuesta, por decreto toda el área será designada Área Natural Protegida”, indicó.

“Entonces, antes de que me vaya, si no se resuelve el conflicto con Sactun (antes Calica), vamos a declarar el área como ‘área de protección natural’. No se va a poder construir nada, vamos a proteger esta reserva, porque tenemos derecho a cuidar nuestro territorio”, añadió el presidente.

De igual forma, López Obrador indicó que esta empresa ha destruido el medio ambiente y que sus permisos fueron otorgados durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Por otro lado, aseguró que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, se ha mostrado respetuoso respecto a la soberanía mexicana, luego de que la empresa pidió ayuda al gobierno estadonidense, para interceder ante supuestas amenazas de la administración federal.

Al margen de ello, declaró que “México no es colonia de Estados Unidos y vamos a defender el territorio, no vamos a permitir la destrucción impune”. (Agencia SIM)