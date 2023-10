“AL IGUAL QUE ELLOS DEPENDEMOS DEL TURISMO”: Llama Estefanía Mercado a dar toda la ayuda posible para Guerrero

CHETUMAL, MX.— La diputada Estefanía Mercado hizo un llamado a la comunidad para colaborar y ser empáticos con nuestros hermanos de Guerrero ante los momentos difíciles que atraviesan, al informar que en su oficina de gestión legislativa “La Casita Verde, se abrió un Centro de Acopio de ayuda humanitaria para las personas que resultaron afectadas por el paso del Huracán “Otis”.

Estefanía Mercado señaló que este Centro de Acopio fue montado desde hace cuatro días, por lo que se está recibiendo la solidaridad de todos los hombres y mujeres de Playa del Carmen.

La presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, explicó que todo lo que se reciba, se entregará al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), porque con ello se tiene la certeza de que va llegar a las manos que necesitan toda la ayuda.

Estefanía Mercado dijo que este Centro de Acopio estará instalado todo el tiempo que las personas de Guerrero lo necesiten, por este motivo, invitó a a los playenses y solidarenses a participar con ayuda humanitaria para quienes hoy lo necesitan.

“Tenemos que ser empáticos con nuestros hermanos y hermanas de Guerrero porque al igual que ellos dependemos del turismo y hoy están en una situación muy complicada”, señaló Estefanía Mercado.

La Casita Verde está ubicada sobre la calle 48 entre 10 y 15 de la colonia Colosio en un horario de atención de lunes a viernes de 9:30 am a 2: 00 pm y sábado de 9:30 am a 12:00 pm; sin embargo, se prevé instalar módulos de acopio en otros puntos de la ciudad. Se pueden donar artículos no perecederos, agua embotellada, productos de higiene personal, entre otros. (Fuente: Congreso de Quintana Roo)