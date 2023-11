Gobierno de Tabasco deja sin ejercer 139.5 mdp asignados a infraestructura educativa, dice la ASF

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) registró diversas anomalías en los recursos aplicados por el gobierno del estado para infraestructura educativa, en el Colegio de Bachilleres (Cobatab) y en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECYTE), mismas que en conjunto suman más de 160 millones de pesos, publicó El Heraldo de Tabasco.

Son los resultados de las revisiones realizadas por la ASF a los recursos federales ejercidos en el 2022 por el gobierno del estado, mismo que dejó sin ejercer 139 millones 524 mil pesos asignados por la Federación para infraestructura educativa de nivel básico, medio y superior, de un total de 215 millones de pesos que tuvo a su disposición el año pasado, ya que sólo ejercieron 75 millones 643 mil pesos.

A pesar del error administrativo, la ASF no pide el reintegro de estos recursos a la Tesorería, sino que pide al gobierno del estado presente un plan para su uso durante el 2023.

No es lo único que encontró el organismo federal. En el caso del Cobatab, detectó 19 millones 971 mil pesos que se usaron para pagos de sueldo base que no se ajustaron a la plantillas ni a los tabuladores de sueldos autorizados y para el pago de prestaciones no autorizadas, por lo que la ASF solicita el reintegro de dichos recursos más los intereses generados.

En este mismo organismo educativo se encontró que se pagaron 817 mil pesos a un trabajador que no cumplió con el perfil de puesto determinado; además, pagó a uno de sus trabajadores casi 9 mil pesos posterior a su fecha de la defunción.

Durante el transcurso de la auditoría, el Colegio de Bachilleres presentó la justificación de los pagos al trabajador que no cumplió con el perfil solicitado para el puesto que ocupaba, y se reintegraron los recursos pagados al empleado ya fallecido.

En el caso del CECYTE, se detectó que se realizaron pagos de sueldos y de plazas superiores a los establecidos en los tabuladores autorizados por 2 millones 793 mil pesos, y otros 590 mil 385 pesos que se emplearon para el pago de personal que no cumplió con los requisitos establecidos en el perfil de puestos, por lo que se pide el reintegro de estos recursos a la Federación.

En total, en estas tres auditorías realizadas a los recursos ejercidos en el 2022, el organismo federal reportó irregularidades por 162 millones 878 mil pesos. (Fuente: El Heraldo de México)