Muere ‘El Wiko’ de presunto infarto; fue creador de la frase viral ‘Afedo, cámate pofavo’…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- A través de sus redes sociales, El Kuate de Caborca, creador de contenido, dio a conocer la triste noticia del deceso de ‘El Wiko’, personaje sonorense que se ganó el cariño de mucha gente de la región y distintas partes de la República, luego de que se hiciera viral en un conocido video donde dice su frase “Afedo, cámate pofavo”, publicó expreso.com.mx.

“Raza se nos fue el Wiko, hoy nos dieron la triste noticia. Fuimos a hacer el levantamiento del cuerpo y al parecer se trató de un infarto”, expresó su entrañable amigo con lágrimas en los ojos.

“No sufrió, nada más se quedó dormido. Esto no es broma, me gustaría que fuera una de las tantas que siempre me hacía él o le hacía yo, pero desgraciadamente sí falleció ‘El Wiko’, y yo les voy ha estar informando de todos los movimientos para la gente que guste venir a darle el último adiós”, comentó el originario de Caborca, Sonora. (Fuente: expreso.com.mx)