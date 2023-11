Charly García ya tiene su esquina en la Gran Manzana de la ciudad de Nueva York

ESTADOS UNIDOS.- La ciudad de Nueva York inauguró una placa con el nombre del genio argentino Charly García, para bautizar así una famosa esquina de la Gran Manzana, publicó 24-horas.mx.

El nombramiento es un homenaje por los 40 años del disco ‘Clics Modernos’ y dicha esquina es justo el lugar donde se tomó la portada del disco publicado en 1983.

Durante la inauguración estuvieron presentes varios músicos que acompañaron a Charly a lo largo de su carrera como Hilda Lizaraz, Fabian Quintiero, Kiuge Hayashida, Toño Silva, entre otros, así como fotógrafos que vieron nacer el arte de sus aclamados discos como Gabriel Rocca y Andy Cherniavsky.

También se contó con la presencia de autoridades de Nueva York y de la embajada de Argentina; en representación del músico acudió su hermana Josi García, pues Charly se halla en recuperación tras una recaída en su estado de salud.

En el lugar se dieron cita amigos de García y cientos de fans que coreaban con entusiasmo canciones del argentino.

Durante la ceremonia, Josi García tomó la palabra y compartió algunos pensamientos en agradecimiento al homenaje para su hermano:

“Todos ya han hablado de su importancia y cómo nos cambió la vida. Yo solo quiero decir que nos está mirando (a través de Instagram) y tenemos su enorme abrazo. Esto es un honor y un sueño para él. Hablé y estaba emocionadísimo. Gracias para todos los que amamos su música y los que lo amamos a él. ¡Esto es una fiesta!”.

Al finalizar los discursos se destapó la placa y el cartel que desde ahora bautizará esta esquina ubicada en el Barrio Chino de la Gran Manzana, posterior a la ovación se ofreció un espacio musical donde los músicos que acompañaron a Charly interpretaron algunos de los temas de ‘Clics Modernos’.

Josi García interpretó ‘No soy un extraño’ e Hilda Lizarazu se encargó de los temas ‘Ojos de Videotape’, ‘Los Dinosaurios’ y ‘Nos siguen pegando abajo’.

Charly agradeció el homenaje

Por su parte, el músico argentino compartió una carta donde expresó su agradecimiento, así como dejar claro que aun con el paso de los años mantiene intacto su sentido del humor:

“Me siento honrado por la invitación y porque me hayan elegido para que una esquina lleve mi nombre. No conozco muchos artistas de fama mundial a las que les haya sucedido esto nada menos que en una ciudad como New York, una metrópoli tan importante para mí y donde solo ahí se podía lograr el sonido de ‘Clics Modernos’”.

✍️ Palabras de Charly sobre la inauguración de la "Charly García Corner" en New York. pic.twitter.com/snkRacO2CC — Nene De Antes (@Nenede4ntes) November 6, 2023

(Fuente: 24-horas.mx)