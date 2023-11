“NO HA HABIDO NINGUNA MUESTRA DE AMOR, NI UN BESITO NI NADA”: Niega Jesús Pool acercamientos de Marybel Villegas con Movimiento Ciudadano para buscar candidatura en Cancún

CANCÚN, MX.- La senadora Marybel Villegas Canché no ha sostenido ningún acercamiento con la dirigencia del Movimiento Ciudadano para ser la candidatura de esta fuerza política a la presidencia municipal de Benito Juárez.

Esto fue asegurado por Jesús Pool Moo, delegado de MC en Cancún, al agregar, en entrevista, que la senadora ni siquiera está contemplada para figurar en las próximas elecciones como abanderada de este partido político.

En ese sentido, el también regidor de Benito Juárez consideró que es muy complicado que la senadora pueda afiliarse a MC, ya que su discurso y su plan político están muy enraizados en Morena.

“Ella tiene que definir su situación en Morena, y yo la veo más que clara en ese tema. Yo lo veo muy complicado que pueda ser, porque no tiene trabajo al interior de MC; además, no ha habido ninguna muestra de amor, ni un besito ni nada. No veo cariño de Marybel hacia MC”, resaltó Pool Moo, quien contendió por la presidencia municipal en las elecciones pasadas.

En ese tenor, el regidor no descartó que pueda él lanzarse por la candidatura de MC a la presidencia municipal, tal como lo ha hecho en dos ocasiones, pero con otros partidos.

“Como todo político y los que estamos en el servicio público: el que respira aspira, y yo respiro bastante”, añadió.

Otra opción, afirmó, pudiera ser Francisco “Frank” López Reyes, exdirector de Turismo Municipal. (Agencia SIM)