Pequeños comercios reportan que clientes piden ‘fiado’ para adquirir productos básicos

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La venta de alimentos fiados en tienditas y comercios pequeños se disparó casi 50% durante las últimas semanas, convirtiéndose en el modo de sobrevivencia para miles de familias en México, publicó publimetro.com.mx.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) informó que ocho de cada 10 tenderos reportan que sus clientes piden productos básicos a préstamo, con el compromiso de liquidar su cuenta el siguiente fin de semana.

Reportó que casi la mitad de los establecimientos reporta un incremento en el número de personas, en particular amas de casa, que piden fiado para completar el desayuno o la cena de su familia.

“El 81.93% de las tienditas y comercios comenta que sus clientes le piden fiado; de los cuales, 47.06% ha observado un aumento en la clientela que pide productos básicos a préstamo”, reveló la Anpec.

La organización explicó que dicha situación es producto de la pérdida del poder adquisitivo que desató el aumento general de precios en los alimentos y productos básicos que –por lo menos– duplica la tasa nacional de inflación.

El Inegi, apuntó, reporta que la inflación bajó a 4.27%, pero “la inflación alimentaria real, que sufren el pequeño comercio y las familias, se disparó a 9%” y, ese desequilibrio provocó el aumento de los clientes que piden fiado a su tendero.

¿Qué y cuánto piden fiado las familias?

Durante la presentación de su Encuesta #20: Retos del Pequeño Comercio 2024, el presidente de la alianza, Cuauhtémoc Rivera explicó que sus clientes piden que les fíen comida “para el desayuno, la comida o el lonche” de sus hijos para el día siguiente.

“Las amas de casa te dicen: ‘es que necesito leche, pan, huevo y tortilla; también necesito aceite, sal, pan, tomate y chile. Entonces tú –como tendero– dices: ella me está pidiendo comida, porque ahorita va a hacer la comida.

“Y, una de unos dos, o va a preparar huevos y unas papas a la mexicana o va a dar de cenar; o bien, está preparándose para hacer lonche de mañana, porque sus hijos se van muy temprano a la escuela”, dijo.

En cuento al monto de los productos fiados por las tienditas y el pequeño comercio, Cuauhtémoc Rivera indicó que la cifra pasó de 300 a 500 pesos, tan solo en los últimos tres meses.

Refirió que, ello implica un aumento de 67% en la cantidad de dinero las familias reciben a través del préstamo de alimentos, bajo la promesa de pagarlos el siguiente sábado o fin de semana.

Destacó que, a pesar de que los hogares implicados van al día en sus compras, apenas uno o máximo dos clientes incumplen con su promesa de pago y no se presentan el siguiente fin de semana a liquidar su cuenta.

“Uno o, a lo mucho, dos clientes no regresan y no pagan lo que pidieron fiado y la mayoría cumple porque sabe que, de no hacerlo, se cierran una puerta muy importante para su economía”, dijo el líder de la Anpec. (Fuente: publimetro.com.mx)