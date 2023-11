Hallan un cuerpo ‘encobijado’ en la entrada la comunidad Miguel Alemán de Bacalar

BACALAR, MX.- Un hombre fue encontrado muerto la mañana de hoy en la comunidad de Miguel Alemán, luego de haber estado privado de su libertad por tres días.

Según las primeras versiones, el cuerpo fue encontrado en la entrada del pueblo, el cual presentaba huellas de tortura y estaba envuelto en una cobija con las manos amarradas y tenía una rama de huaya encima.

Al lugar acudió personal ministerial y peritos de la Fiscal del Estado para el levantamiento de los indicios, para finalmente alrededor de las 10 de la mañana trasladar el cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Familiares de la víctima lo identificaron como L. P. M. L. quien el lunes pasado fue privado de su libertad en Bacalar, pero no presentaron denuncia ante la Fiscalía.

En otro hecho, la madrugada de ayer cinco personas fueron privadas de su libertad por supuestos integrantes de células delictivas, en las comunidades de Zamora, Canaán y Otilio Montaño.

Cuatro de las víctimas fueron identificados como I. C., T. C., N. H. y J. M., quienes ya retornaron a sus casas, pero no quisieron hacer señalamientos a las autoridades preventivas. El quinto no ha sido identificado. (Agencia SIM)