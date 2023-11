AMLO celebra que Marcelo Ebrard permanezca en Morena tras ‘entendimiento’ con Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el excanciller Marcelo Ebrard decidiera permanecer en Morena, después de que se reconocieran irregularidades en las encuestas para elegir a Claudia Sheinbaum como virtual candidata del partido guinda rumbo a 2024, publicó aristeguinoticias.com.

“Celebro la decisión que tomó Marcelo Ebrard que ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente”

“En esto, por legítimo que sea el interés personal, siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo, el interés de la nación, eso es la política, es servicio, es un apostolado, no es una actividad lucrativa”, agregó.

López Obrador argumentó que si “no se le tiene amor al pueblo, no se es político” y dijo que la política “no es corrupción”

“El corrupto no es político, el racista no es político, el clasista no es político, el que no le tiene amor al pueblo no es político. Es un politiquero oportunista, arribista, lambiscón, achichincle, cualquier cosa menos político”, sentenció.

Así se refirió el mandatario al anunció del extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien aclaró que su intención es permanecer en Morena tras haber alcanzado un “entendimiento” con la virtual candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. (Fuente: aristeguinoticias.com)