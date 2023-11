ARGENTINA | JAVIER MILEI GANA LA PRESIDENCIA EN SEGUNDA VUELTA: El izquierdista y oficialista Sergio Massa reconoce la derrota ante el ultraderechista y controversial líder que ofreció echar a los ladrones del gobierno y dolarizar la economía como remedio ante la altísima inflación del país sudaméricano

BUENOS AIRES, MX.- El ultraderechista Javier Milei será el nuevo presidente de la Argentina a partir del 10 de diciembre. El candidato oficialista a la Presidencia de Argentina, Sergio Massa, reconoció este domingo su derrota en el balotaje, que dio el triunfo -aún sin cifras oficiales- a su oponente, el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien será próximo mandatario del país.

“Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”, dijo Massa en un discurso ante la militancia en su comando de campaña.

Javier Milei, durante su campaña, ofreció terminar con los políticos corruptos y dolarizar la economía de Argentina como solución extrema para frenar la altísima inflación en el país sudamericano. (Agencias)