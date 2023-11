Acusa tesorero de Bacalar ‘golpeteo mediático”, tras ser acusado de desviar más de 3 mdp

Bacalar.- Paúl Romero Gómez, tesorero del municipio de Bacalar, aseguró que hay “golpoteo mediático” detrás de los señalamientos en su contra, que lo responsabilizan de desviar más de 3 millones de pesos, correspondientes al presupuesto anual de gasolina del Ayuntamiento.

En entrevista esta tarde, el funcionario municipal negó que haya realizado este movimiento, para repartir esa cantidad con el José Alfredo Contreras, alcalde Bacalar, y Jair Ramírez, Oficial Mayor.

Indicó que “para eso” están los órganos de fiscalización, quienes, dijo, “podrán darse cuenta que el manejo ha sido responsable, ha sido transparente. Todo esto es mediático, es golpeteo”.

Cuestionado sobre una prueba presentada por un medio local, el tesorero dijo desconoce ese oficio en donde presuntamente se detalla los montos asignados para los funcionarios mencionados, incluído él.

“No sé de qué me documento habla. No nos repartimos nada, no se confunda. Hay distribución por áreas, por direcciones. Se gasta combustible en el relleno sanitario, la operatividad, la policía”, contestó a una reportera.

“Entonces, que esto lo revise la Auditoría Superior en su momento, a la hora de rendir la cuenta pública”, añadió

SÓLO 15 ALOJAMIENTOS REGULARIZADOS

Por otra parte, el tesorero comentó que, a seis meses de haber regularizado a la primera, hasta la fecha, el Ayuntamiento de Bacalar ha regularizado a 15 rentas vacacionales, de un universo que podría ser de más de 900 alojamientos que se ofrecen a través de las plataformas digitales.

En ese sentido, el funcionario aceptó que ha sido una tarea difícil sumar a estos alojamientos, ya que la mayoría de estos se resisten a regularizarse, en esta primera etapa de invitación.

“Son reacios. A nadie les gusta pagar o ajustarse a algún cambio. Pero vamos poco a poco. Les hemos dado muchísimas facilidades, los requisitos son mínimos, los cambios que tienen que hacer también son mínimos, a diferencia de los hoteles, que tienen una regulación mayor. Estamos en una etapa de visita, de invitación, ya pasada esta etapa, si no se regularizan, procederemos a las multas”, añadió.

A pregunta expresa, el tesorero municipal dijo no tener “a la mano” la cantidad que deben pagar las plataformas digitales regularizadas.

Comentó que las 15 mencionadas pagan ya, al igual que los hoteles, el impuesto de saneamiento ambiental. (AGENCIA SIM)