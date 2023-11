Con trabajo y no con publicaciones de ‘selfies’ se gana en las encuestas, advierte Humberto Aldana, consejero nacional de Morena.

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Aunque reconoció que el resultado de las encuestas para definir candidatos puede ser cuestionable, Humberto Aldana Navarro, en su calidad de consejero nacional de Morena, afirmó que el trabajo individual con la gente respalda a quienes aspiran a cargos de elección popular “no a quienes emiten miles de comunicados, postean selfies o que opinan a través de sus redes sociales”.

Cuestionó a quienes afirman que no hay piso parejo para el proceso de selección de candidatos a cargos de elección popular para las próximas elecciones: “hay quienes critican y cuestionan si no les favorecen las encuestas, pero hablemos personas que nos avala el trabajo y eso queda reflejado en el resultado de las encuestas”.

Si bien la encuesta puede ser cuestionable, datos cruzados pueden darnos mejor resultado acerca de la realidad de la opinión de la gente sobre quienes deben ser los candidatos, subrayó.

Cuestionado si los municipios de Benito Juárez y Solidaridad representan un enfrentamiento entre el partido Morena y el Verde Ecologista, Aldana Navarro aclaró que serán las dirigencia nacionales quienes determinarán las reglas de la coalición y después a nivel estatal.

Debe existir un equilibrio y en esos acuerdos analizar la posibilidad que haya o no una coalición, señaló.

Insistió que el trabajo cercano a la gente es parte fundamental para ser competitivos y que no les debe preocupar ser desplazados por un personaje mercantil, por un producto de la mercadotecnia, al hacer referencia a Roberto Palazuelos.

Creo que mucha de la gente que está trabajando en un cargo púbico debe mostrar el trabajo que está realizando y no sentirse presionados por un producto chatarra.

“Nos debe preocupar si la gente no reconoce nuestro trabajo o si considera que no se ha hecho una buena labor pero no sentirse presionados por productos mercantiles”, insistió. (Noticaribe)