Paris Hilton se atribuye creación de la ‘selfie’ por icónicas fotos con Britney Spears

ESTADOS UNIDOS.- Paris Hilton tiene más de 25 millones de seguidores en Instagram, y ha causado sensación al publicar una serie de fotos tomadas en 2006, que la muestran con Britney Spears. Lo curioso es el texto con el que acompañó las imágenes, en el que se proclama -junto con la cantante- como la iniciadora de una tendencia: “Hace 17 años, Britney y yo creamos la selfie! 👯‍♀️🤳🏻 Etiquétame en tus selfies más épicas para celebrar la invención más icónica” 🔥✨”, publicó La Opinión.

In the 2000s, I invented the selfie 📸 What have you done with my invention since then?! ☺️ Tag me in your hottest selfies 🔥💕#ThatsHot pic.twitter.com/k1ASqYwN0o

— ParisHilton (@ParisHilton) November 20, 2023