Nombran a nuevo comisariado ejidal en comunidad de Solferino, en medio de sospechas de fraude

KANTUNILKÍN, MX.- Este jueves fue elegido José María Quintal Olivar como nuevo presidente del comisariado ejidal de la comunidad de Solferino, en medio de sospechas de una elección fraudulenta.

En ese sentido, un total de 178 comuneros se dieron cita en la casa ejidal, para emitir su voto, resultando ganador Quintal Olivar, quien obtuvo 111 votos, muy superior a los 63 de Miguel Ángel Granados Beh, quien era señalado de ser el “delfín” del ahora excomisariado ejidal, Héctor Ramón Baas May.

En ese contexto, la mesa ejidal declaró ganador a Quintal Olivar, quien estará acompañado en su administración por Virgilio Canul Barredo, secretario; Alejandro Ramírez May, tesorero; José Avelino Cahum Cohuo, presidente del Consejo de Vigilancia, y Bani Morales Chin y Anastasia May Can, primer y segundo secretario.

Antes de la asamblea fue nombrado también Leopoldo Garduza como presidente de la mesa de debates; Rodrigo Olivar Quintal, como secretario de la misma, y Rubén Baas May y Emilio Arronte, primer y segundo escrutador.

La elección contó con la presencia de Carlos Zamudio, visitador de la Procuraduría Agraria en Lázaro Cárdenas, quien validó los resultados. (Agencia SIM)