“JAMÁS SUPIERON QUÉ TENÍA HASTA EL DÍA QUE FALLECIÓ”: Acusa mujer a clínica del IMSS en Cancún de causar muerte de su hijo, por negligencia

CANCÚN, MX.- Noemí Antonio Luna, quien era madre del bebé Cristian Caleth López Antonio, denunció a la clínica del IMSS de la Región 510 de Cancún, por causarle la muerte a su hijo de 1 año de edad, quien ingresó a este nosocomio por un vómito.

En entrevista, la madre señaló que su hijo murió por culpa de los médicos, pues en un primer momento se negaron a hacerle un ultrasonido que le había solicitado un pediatra, quien le comento que el bebé tenía solo materia fecal obstruida en los intestinos.

La denunciante, quien vive en Playa del Carmen, comentó que ingresó a su bebé el pasado 11 de octubre; día en que médicos de este hospital presuntamente le aseguraron que su hijo solo estaba estreñido.

“Los que me dieron el diagnóstico de mi hijo en donde decía que tenía mucha popó. Yo le comenté al médico que mi hijo nunca se había estreñido, sin embargo, él dijo que le iba a hacer un edema para poder hacer del baño. La enfermera le hizo el procedimiento y me dijo que no sacó nada”, agregó.

La entrevistada mencionó que una de las enfermeras incluso le comento que el bebé tenía la materia fecal muy compactada, por lo que debían inyectarle insulina.

“Pero mi hijo solo sacó agua y el líquido que le habían ingresado. Las enfermera me dijo que para descompactarla popó era necesario ingresarle en su ‘colita’, mi hijo sangró y solo justificó que era por la materia fecal”, resaltó.

Noemí Antonio Luna comentó que después me hicieron un ultrasonido a su hijo, el cual arrojó que su bebé tenía agua en el estómago. Posteriormente, dijo, su hijo empeoró hasta que amaneció muerto días después.

“Jamás supieron qué tenía hasta el día que falleció, me dijeron que mi hijo tenia anemia y por esa razón el tomaba vitaminas recetadas por el IMSS, me dijeron que tenía la plaquetas bajas, que estaba desnutrido y que su sangre no coagulaba, él seguía deteriorándose”, destacó.

Asimismo, la denunciante acusó al personal de esta clínica del IMSS de cometer actos discriminatorios en contra suya, por el hecho de ser lesbiana.

“Cuando nació mi hijo supe de mi embarazo, fuimos discriminadas por ser una pareja de dos mujeres con un bebé. Incluso, para entrar a ver a mi hijo tuvimos que llevar el acta de nacimiento de mi bebé, aun cuando mi pareja es la que me dio el seguro a mi hijo”, relató.

Por último, la entrevistada comentó que, ante esta situación, levantó hace unos días una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que se encuentra formalizada en la carpeta de investigación 605/2023 por homicidio, por lo que exige que personal de esta clínica pague por este hecho. (Agencia SIM)