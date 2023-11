“NO VIENEN PORQUE SÓLO VAN A LUGARES DONDE SE SIENTEN CÓMODOS”: Critica Xóchil Gálvez a AMLO y a Sheinbaum por evitar asistir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara

GUADALAJARA, JALISCO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador y la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, no van a lugares donde se sienten incómodos, acusó la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

Desde la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Gálvez Ruiz lamentó que ni el mandatario ni la exjefa de Gobierno quieran asistir a un foro donde puedan ser cuestionados, y acusó que esta es una actitud “normal en los morenistas”.

“No vienen, porque sólo van a lugares donde se sienten cómodos. Por eso no fue a la montaña de Guerrero, por eso le sacó a bajarse y hablar con los maestros de la CETEG. Que hable, que dialogue. En esta feria se dialoga, y vengo a dialogar”, señaló.

Con esto, hizo referencia a la “falta de atención de López Obrador a los damnificados en Acapulco”, ciudad en la que ha realizado breves visitas después de los desastres que sufrió a causa del huracán Otis.

También mencionó la falta de apertura con los maestros de la CETEG que el domingo impidieron que el Presidente inaugurara el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en este mismo estado.

Volviendo al tema de la FIL, ahondó en su ataque contra López Obrador y Sheinbaum, a quien no menciona por nombre, sino que le llama “la señora de enfrente”.

“El Presidente no viene porque no quiere, y la señora de enfrente no viene porque le da miedo. Zacatito pa’l conejo. La ordenan. Ella sólo obedece, no tiene voz propia. Aquí tendría que estar”, sentenció.

Además, aprovechó la ocasión para contradecir al mandatario, quien acusó al evento de ser derechista y contrario a sus valores.

“Claro que no es conservadora ni es de derecha. Es una feria plural donde caben todas las ideas”, apuntó.

Además, dijo que “la FIL es lo más maravilloso que tiene México en materia de feria del libro. Yo estoy muy orgullosa de venir a la FIL, mi reconocimiento a esta universidad, y además plural”.

Finalmente, al ser cuestionada sobre la orden del Instituto Nacional Electoral para que se retiren tres de sus promocionales, se limitó a decir que “parece que fueron detalles de omisión. Se van a arreglar”. (Fuente: El Financiero)