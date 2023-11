TODOS EN EL VERDE ESTÁN EN ‘DESBANDADA’: Cuñada de Mauricio Góngora dice solicitará licencia para buscar ser candidata a la presidencia municipal de Solidaridad

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Al recalcar que aún está en tiempos para inscribirse en el proceso interno de su partido, María José Osorio Rosas, diputada local, afirmó que buscará ser la candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para la presidencia municipal de Solidaridad.

En entrevista, la legisladora, cuñada de Mauricio Góngora, quien fue alcalde de Solidaridad y ex candidato a la gubernatura en 2016, reveló que la totalidad de la bancada del PVEM, los ocho legisladores, ya preparan sus licencias para ir en búsqueda de una presidencia municipal o coordinar alguna campaña política.

La coordinadora del PVEM en el Congreso local precisó que, a diferencia de Morena, en su partido no hay procesos internos aún, ya que los registros de candidatos serán en febrero del próximo año.

Al subrayar sus aspiraciones por la presidencia municipal de Solidaridad, la legisladora descartó que vaya a inscribirse en el proceso interno de Morena, ya que, recalcó, ella pertenece al PVEM y es “una mujer institucional”.

“Cada partido tiene sus procesos internos; en el caso de Morena ya iniciaron sus registros, y en el caso de nosotros todavía no, porque nosotros nos regimos de acuerdo con el calendario del INE; nosotros no estamos haciendo procesos internos de precampañas”, resaltó.

Asimismo, la entrevistada dijo que está esperando los tiempos electorales para pronunciarse oficialmente, tal como lo hará la mayoría de sus compañeros de bancada.

“Somos varios los que aspiramos; yo soy una de ellos, pero no hay nada todavía. Estamos esperando los tiempos y en mi caso soy una mujer institucional y voy a esperar los tiempos que mi partido marca. Ninguno de mis demás compañeros ha dicho ‘ya me voy” o ‘voy a pedir licencia’. Repito, el proceso del Partido Verde todavía no inicia”, resaltó.

En lo que respecta a ella, la legisladora descartó ir en busca de alguna senaduría o diputación federal, pues comentó finalmente que su aspiración es luchar por la presidencia municipal de Solidaridad. (Agencia SIM)