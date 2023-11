“FONATUR HA DEMOSTRADO NO ESTAR AQUÍ”: Rechaza líder hotelero propuesta para crear una alcaldía en la Zona Turística de Cancún

CANCÚN, MX.- Como “triste” y “fuera de lugar” calificó Jesús Almaguer Salazar, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, la propuesta de crear una alcaldía en la zona turística de Cancún, en caso de que se concrete la desaparición del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

En breve entrevista, el líder hotelero señaló que esa propuesta, realizada por el Observatorio Legislativo de Quintana Roo en días recientes, obedece solo a un asunto político.

“Eso está totalmente fuera de lugar. Es un tema político de alguien que le interesa moverlo, pero no lo vamos a permitir, no estamos de acuerdo con eso. Es una ocurrencia muy triste, con todo respeto para quien lleve el Observatorio, y se ve que no tienen conocimiento de cómo se maneja un destino turístico íntegramente planeado”, añadió.

En los próximos días, los integrantes de esta asociación se reunirán con autoridades estatales y municipales, reveló, para conocer y proponer acciones para el mantenimiento de la zona turística de la ciudad.

Comentó que en dicha reunión no permitirá que existan “juegos políticos” ni manipulaciones, pues consideró que “la zona turística más importante de América Latina no está para esos temas”.

“Nosotros estamos abiertos a trabajar con el estado y con el municipio, pero con transferencia y participación, no vamos a dejar en manos de alguien la zona turística más importante de América Latina, y me refiero a un político”, resaltó.

Asimismo, el hotelero fue cuestionado sobre la inminente extinción de Fonatur, a lo cual respondió asegurando que ha hecho un mal trabajado en la Zona Hotelera.

“Fonatur ha demostrado no estar aquí, y cuando estuvo un señor Bermúdez, pues ojalá no hubiese estado”, agregó, en referencia al ex delegado Raúl Bermúdez, quien fue destituido luego de que ofreciera una propiedad pública en Airbnb, sin integrar esos recursos al erario.

PROYECTO PARA PLAYAS

En otro tema, Jesús Almaguer Salazar informó que esta asociación está preparando un proyecto de mantenimiento de playas, para que sea incluido en el fideicomiso creado con fondos del impuesto de Saneamiento Ambiental.

El hotelero indicó que este proyecto consiste en cámaras de videovigilancia, mantenimiento y embellecimiento de los balnearios de la Zona Hotelera de Cancún.

“El mantenimiento se paga por Zofemat, se dice que un recurso se utiliza para playas públicas, pero por lo que pagamos creo que debemos de tener las mejores playas públicas del mundo, pero no es así”, concluyó. (Agencia SIM)