INDEFINIDO A QUIÉN COMPETE ATENDER DEL PARQUE DE LA EQUIDAD: Agepqro aún en proceso de entrega al municipio de Benito Juárez, reconoce la secretaria de Obras Públicas, Irazu Sarabia

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Ante el abandono en el que se encuentra el parque de la Equidad, construido en Cancún durante la administración del ex gobernador, Carlos Joaquín González, la Secretaría de Obras Públicas) SEOP), Irazu Sarabia May reconoció que la obra aún no se entrega en su totalidad y que el proceso corre a cargo del a Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepqroo).

Dijo que hasta el momento, la Agepqroo, como instancia encargada de resguardar los bienes del Estado, únicamente ha entregado las áreas de deportes a la Comisión de Deporte y la de cultura al Instituto para la Cultura y las Artes (ICA) quienes tienen la responsabilidad de atender sus requerimientos y sigue los procesos para la entrega al ayuntamiento de Benito Juárez.

Dejó en claro que la obra ya no se encuentra bajo responsabilidad de la SEOP sino de la Agepqroo: “nuestra responsabilidad concluyó al hacer la entrega”.

Sarabia May manifestó desconocer si la obra ha sido entregada al Ayuntamiento de Benito Juárez como instancia encargada de darle mantenimiento y atender los requerimientos de recoja de basura y alumbrado publico.

Aseguró que las observaciones realizadas a la calidad de la obra fueron subsanadas luego de los recorridos de verificación efectuado con la Comisión del Deporte y el ICA, aunque dijo que la Secretaría de la Contraloría mantiene abierto procesos administrativos.

Insistió la secretaria de Obras Públicas al señalar su desconocimiento sobre si la obra ya se entregó al ayuntamiento de Benito Juárez, ya que es un proceso que realiza la Agepqroo. (Noticaribe)