QUE NO SE HA ACERCADO: Dice la dirigente estatal de Morena, Johana Acosta, que Marybel Villegas debe buscar el diálogo antes de quejarse

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Al asegurar que todos los militantes tienen la posibilidad de inscribirse al proceso interno para la selección de candidatos y candidatas a las presidencia municipales y diputaciones locales, la presidenta estatal de Morena, Johana Acosta Conrado manifestó que la Senadora Marybel Villegas Canche es la que ha mantenido un distanciamiento con la dirigencia.

Tras las acusaciones de la Senadora de una ‘guerra sucia’ en su contra pagada, presuntamente con recursos del Ayuntamiento de Benito Juárez, después de manifestar sus aspiraciones por la presidencia municipal de Cancún, la dirigente de Morena dijo que ya platicó con Villegas Canché.

“Platiqué con ella después de sus declaraciones y le aseguré que la dirigencias asumió un papel neutral en este proceso y que no hay cargada para nadie”, explicó.

Consideró que si la senadora tiene esa preocupación, “lo mas correcto es acercarse, pero si no se ha dado ese acercamiento no ha sido por parte de la dirigencias de Morena sino de la senadora”.

Marybel está invitada a trabajar con el partido porque es una pieza importante y las puertas están abiertas, señaló.

Acosta Conrado insistió que si no ha habido ese acercamiento no ha sido por parte de la dirigencias, “pero no hay ningún cuestión personal porque a nadie se excluye”.

A unos días que Morena abra el proceso de registro para los y las aspirantes a las presidencia municipales y diputaciones locales, Acosta Conrado dijo que todos y todas tiene la oportunidad, “pero todo depende del trabajo territorial que cada quien realice” en busca del apoyo ciudadano. (Noticaribe)