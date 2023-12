Cierran madres buscadoras avenida frente a la Fiscalía en Cancún

Cancún, MX .- Un grupo de la Asociación de Madres Buscadoras cerraron esta tarde y por tiempo definitivo los carriles laterales de la avenida Xcaret, frente a la Fiscalía General del Estado, a la que acusan de no haber informado a la progenitora de una joven desaparecida, de la captura de su presunto victimario, ocurrido el fin de semana pasado y lograda por presión social.

Las inconformes colocaron un cordel, a lo ancho de estos dos carriles, en el que colgaron mantas con mensajes en los que exigen justicia por la desaparición de Mayra Alejandra Mendoza Ayala, de 21 años de edad, ocurrido el pasado 7 de noviembre de 2022 en Playa del Carmen.

Con esta acción, los automóviles y camiones que circulaban por esta avenida debieron desviarse por los dos carriles de “alta”, para poder avanzar. Al lugar arribaron autoridades policiacas, pero solo para constatar que se mantuviera la calma, sin intentar obligar a retirarse a estas activistas.

Quien encabezaba esta movilización es la madre de la desaparecida, María del Rosario Ayala Gutiérrez, quien narró que su hija llegó a este estado, traída desde Guadalajara por su entonces pareja sentimental, Ángel Z, alias “El Wacho”.; sin embargo, ella desapareció al poco tiempo después.

En entrevista, la madre señaló que desde que se la trajo para trabajar, este hombre, al que solo conocían por su nombre de pila, nunca permitió que hablara con su familia, solo le decía que trabajaba como doméstica. Fue hasta que ellos reportaron su desaparición y viajaron a la entidad, que pudieron empezar a descubrir más datos, a través de amigos y gente que había conocido a su hija, quien por la información de su teléfono celular descubrieron que vivía al parecer en Playa del Carmen, y no en Cancún, como afirmaba este sujeto, quien se fugó de regreso a Guadalajara.

La Fiscalía General del Estado ya contaba con el nombre y fotografía del sospechoso, además de tener el dato de que había huido a Jalisco, pero se negaba a actuar, comentó esta mujer, quien reveló que fue solo después de que realizaron una marcha hacia la Zona Hotelera, el pasado 10 de noviembre, que lograron obligarlos a emitir una orden de aprehensión.

Nada más supo del caso, hasta que, para su sorpresa, fue contactada ayer domingo por familiares de este hombre, quienes le alegaron que él era inocente. Así descubrió que él había sido detenido en Guadalajara el pasado viernes y traído a Cancún ayer sábado. Lo más grave fue que ya incluso se había realizado una audiencia de vinculación, de manera virtual, sin que ella fuera notificada, por lo que no pudo asistir en calidad de víctima.

“Por eso decidimos bloquear aquí. Les estoy reclamando a la Fiscalía y al Ceaveqroo (Comisión de Atención a Víctimas), que son mis abogados, y que no me notificaron. Me dice la licenciada Landy (Blanco Lizama, titular del Ceaveqroo) que tampoco le avisaron, pero ellos se están llevando la bolita entre ellos, ¿qué están escondiendo?”, se quejó.

“Es mi hija y no sé nada de ella. Esta es la persona que la trajo a Cancún y exijo que haya justicia, que no lo dejen salir”, añadió.

Ella indicó que no se moverá del lugar hasta que venga el fiscal general a explicarle por qué le ocultaron esta detención.

A esta anomalía se suma la desaparición de la Carpeta de Investigación original, con información compilada en Guadalajara, además de haber indicado de forma errónea en un inicio que su hija había desaparecido en Isla Mujeres, información que figura hasta la fecha en su ficha de Protocolo Alba, con clave 268/ZN/2022.

“En Guadalajara no hicieron nada. Nos fuimos a manifestar tres personas y lo único que hizo el gobernador (Enrique Alfaro) es mandar a golpearnos”, declaró. (AGENCIA SIM)