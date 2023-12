EU | Emma Coronel debe sujetarse a nuevas condiciones de libertad supervisada

ESTADOS UNIDOS.- El juez del distrito de Columbia Rudolph Contreras emitió una orden con la que se modifica la condición de libertad supervisada de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán Loera, por lo que ahora la mujer deberá atenerse a nuevas condiciones para conservar su libertad, publicó infobae.com.

En el documento se puede leer que Coronel “deberá someterse a un registro, en cualquier momento, con o sin orden judicial, y por cualquier agente de la ley o agente de libertad condicional”.

Qué dice el documento de la Corte de Columbia

Coronel está obligada a permitir el registro de su “casa, vehículo, documentos, computadoras, teléfonos celulares”, así como otros artefactos o medios de comunicación y almacenamiento de datos.

Además, Emma Coronel también deberá entregar una autorización con su firma que permita consultar un informe de crédito, así como un estado financiero preciso, “con documentación de respaldo de todos los activos, ingresos, gastos y obligaciones”, lo anterior según lo requiera el oficial de libertad condicional.

Cabe recordar que Emma Coronel dejó de estar bajo supervisión del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) el pasado 13 de septiembre, luego de que en noviembre de 2021 fue condenada a tres años tras las rejas más otros cuatro de libertad supervisada luego de que declaró haber participado en el Cártel de Sinaloa, del cual uno de sus líderes era su esposo El Chapo.

Según archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Emma Coronel colaboró con su esposo El Chapo y con otros integrantes del Cártel del Pacífico para el trasiego de drogas que llegaron a territorio estadounidense, entre las que se encuentran cocaína, heroína y metanfetamina. De igual manera se le relacionó con lavado de dinero producto del tráfico de las sustancia ilícitas.

También tuvo un papel clave en la fuga de su esposo en julio de 2015. Para esto tuvo reuniones en las que planeó y coordinó el movimiento de las ganancias de la droga con el objetivo de lograr el escape de El Chapo.

La modelo y exreina de belleza pasó 31 meses encerrada, pero logró su libertad debido a su buena conducta y a que cuenta con ciudadanía estadunidense, esto último le permitió ingresar a un programa en el que salía por el día y por las noches regresaba a dormir a la cárcel, como forma de prepararla para su reinserción en sociedad.

La vida de Emma Coronel tras salir de prisión

Tras dejar de estar bajo supervisión del BOP Emma Coronel declaró que se veía mejorando como persona. “Estoy agradecida por tener vida, por estar aquí con ustedes, por estar aquí […] Me veo mejorando como persona, creciendo en todos los aspectos, feliz, realizada, cumpliendo sueños, tranquila y trabajando”.

“Agradezco que tengo vida, que tengo una familia hermosa que me quiere y me apoya muchísimo, tengo las hijas más bellas del mundo, tengo vida, tengo salud y pues nada. Yo me relajo en mi casa viendo películas, hablando con mis hijas”

Posteriormente, el pasado mes de octubre, a más de un mes de su liberación, Emma Coronel publico historias a través de su cuenta de Instagram sobre el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Mientras que el pasado 15 de septiembre Coronel asistió a un evento en el Farallón Event Center, en Los Ángeles, California.

En dicha ocasión la mujer fue al evento para celebrar la Independencia de México junto con Mariel Colón quien es su abogada y se presentó como cantante del género regional mexicano. (Fuente: infobae.com)