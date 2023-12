“HAY QUE EXPLORAR TODAS LAS POSIBILIDADES”: Considera Pablo Bustamante como estrategia el hecho que militantes del Partido Verde busquen la reelección a la presidencia municipal a través de Morena, al insistir en su intención de buscar la de Benito Juárez

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Al insistir que buscará ser candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, el secretario del Bienestar, Pablo Bustamante Beltrán, calificó como una estrategia el hecho que integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se hayan inscrito al proceso interno de Morena para buscar la reelección a la presidencia municipal, en referencia a Ana Patricia Peralta de la Peña.

Todo el tiempo he manifestado mi intención de participar en el proceso de selección y estoy a la espera que el Partido Verde haga la convocatoria “y en su momento analizaré si me registro o no dentro de la coalición que se formará con Morena y el Partido del Trabajo”, explicó.

Consideró que hay piso parejo entre quienes desean participar en la elección a presidente municipal de Benito Juárez: “todos pueden participar porque estamos dentro de una alianza y estamos a la espera que el Partido Verde haga la convocatoria”.

Bustamante Beltrán aclaró que tanto el Partido Verde como el del Trabajo pueden proponer candidatos propios a la presidencia municipal de manera independiente al que haga el partido Morena.

Calificó como una estrategia el hecho que Ana Patricia Peralta se haya inscrito en el proceso interno de Morena para buscar la reelección como presidenta municipal “es algo positivo para explorar todas las posibilidades”.

Sin embargo, consideró necesario esperar los términos de la coalición para conocer el género de quien va a encabezar las candidaturas aunque debe dar cierta ventaja a la mujer.

“No hay ninguna diferencia porque es la misma coalición”, insistió.

Considero que los términos de la coalición se dará a conocer a principios de enero de acuerdo con los tiempos electorales y en los próximos días el Partido Verde comenzará sus trabajos de análisis de posibles perfiles. (Noticaribe)