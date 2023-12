Tarifa de Uso de Aeropuerto del AICM aumentará 3.2% para 2024

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La Secretaría de Marina (Semar) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informaron la actualización de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) para el 2024 que tendrá la terminal capitalina: la TUA nacional será de 28.95 dólares, mientras que la TUA internacional será de 54.96 dólares, publicó El Economista.

Cabe recordar que la TUA nacional establecida para este 2023 fue de 28.04 dólares y la internacional de 53.24 dólares, por lo que la actualización para el próximo año significaría un incremento de 3.2% en ambas categorías.

Dicho aumento anual sería menor al registrado en 2023, que fue de 7.8% respecto al 2022 y que se convirtió en el alza más alta durante la presente administración federal.

Durante el 2022 la TUA subió 6.2%; en 2021, 1.2%; en 2020, 1.8% y en 2019, 1.8% la nacional y 25.3% para viajes internacionales (que se ajustó al promedio de otros aeropuertos del país al cierre del anterior sexenio).

El monto de la TUA lo establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), considerando el incremento del Índice de Precios al Consumidor para el Total de los Consumidores Urbanos (Consumer Price Index for All Urban Consumers: All Items), publicado por el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la TUA nacional e internacional están expresadas en dólares de los Estados Unidos de América, “por lo que mensualmente el AICM determinará su equivalente en pesos mexicanos, utilizando el promedio mensual del tipo de cambio del mes inmediato anterior, para solventar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses, que publica el Banco de México en el DOF”.

De acuerdo con la página del AICM, la TUA nacional para este diciembre expresada en pesos mexicano es de 488.17, mientras que la nacional es de 926.90 pesos, mientras que en enero de este año ascendía a 549.28 pesos y 1,042.9 pesos. Lo que refleja la variación del tipo de cambio.

La TUA es un cargo que realizan los aeropuertos a los pasajeros por utilizar sus instalaciones. La tarifa puede representar hasta el 60% del costo de un boleto de avión, de acuerdo al modelo de negocio de cada aerolínea. (Fuente: El Economista)