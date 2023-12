Acercan Caravanas del Bienestar servicios gratuitos a más de 27 mil quintanarroenses

CANCÚN, MX.- Más de 27 mil 200 quintanarroenses han sido atendidos de forma directa y gratuita en las Caravanas del Bienestar, que acercan servicios de los tres órdenes de gobierno a las familias que más lo necesitan, con la visión humanista y el compromiso de nuestra Gobernadora Mara Lezama, aseguró el Secretario de Bienestar, Pablo Bustamante Beltrán.

Pablo Bustamante explicó que, siguiendo la política social de la Gobernadora Mara Lezama, en diferentes jornadas en localidades de Quintana Roo, este Programa del Bienestar ha beneficiado a más de 17 mil mujeres y a 10 mil 100 hombres, con servicios de salud, apoyos sociales y alimentarios, así como orientación y asesoría en diversos temas.

El Secretario de Bienestar destacó que ha sido un año de mucho trabajo, como es el ejemplo de la Gobernadora Mara Lezama, y lo que viene es fortalecer las acciones y programas sociales que están transformando vidas y haciendo historia en Quintana Roo.

Por su parte, las y los beneficiarios de las Caravanas del Bienestar, externaron su agradecimiento con la Gobernadora Mara Lezama por la atención directa y el apoyo con servicios como la entrega de lentes, expedición de actas de nacimiento y donación de material para mantenimiento de escuelas, entre muchos otros.

Me ayudaron con información sobre un programa de vivienda, y a mi vecina la orientaron con un tema jurídico, la verdad es que nos trataron bien y estamos muy contentas porque se acercan a nosotros y nos tenemos que viajar lejos. Agradecemos a la Gobernadora Mara Lezama por pensar en las mujeres y en el pueblo: Reyna Dzib Chulim, habitante de Ignacio Zaragoza, municipio de Lázaro Cárdenas.

Hay mayor atención al ciudadano y estamos muy agradecidos con la Gobernadora Mara Lezama, sobre todo, por la entrega de lentes, eso ayuda a muchas personas en su salud y me parece correcto que lo hagan aquí en el pueblo: Juan Hau Xiu, habitante de Ignacio Zaragoza, municipio de Lázaro Cárdenas.

Tuve la oportunidad de corregir mi acta de nacimiento y también me ayudaron a imprimirla de nuevo, y es de gran ayuda que pueda hacerlo aquí directamente, así no tengo que moverme hasta las oficinas en Cancún o Chetumal, y eso me ahorra tiempo y dinero. Gracias gobernadora por pensar en nosotros: María Amalia Canché Noh, habitante de Ignacio Zaragoza, municipio de Lázaro Cárdenas.