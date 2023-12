Liberan a Alfredo Jalife-Rahme; AMLO pide garantizar la libertad de expresión

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Ante la disputa entre Tatiana Clouthier y Alfredo Jalife-Rahme, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que “lo más importante es que ya se liberó a Jalife. Estuvimos pendientes en la noche para que se procurara su libertad”, publicó La Jornada.

En este contexto, destacó la necesidad de que se mantenga vigente el derecho constitucional a la libertad de las ideas, “eso también nos atañe, si no de manera directa (porque) no nos corresponde resolverlo, si tenemos que garantizar la libre expresión de las ideas, que no haya censura”.

En conferencia, dijo que en algunos casos puede haber excesos en las expresiones, pero “no debe de limitarse la libertad, podemos no estar de acuerdo con lo que se expresa, pero tenemos que garantizar el derecho a manifestarnos libremente. Ya pasó, cada quien que haga sus conclusiones.”

López Obrador expresó que en este caso, tiene afectos por ambos: “a Tatiana la quiero muchísimo, mucho, mucho y a Jalife también”, pero hay que ser respetuosos de las libertades en el país.

“Imagínense si yo presento denuncia por todo lo que me inventan, por todos los ataques. Cada quien tiene su criterio y hay que respetarlo. Hay quien dice, a mí me lo comprueban, si no, denuncio. Ya sucedió, lo que pasó y ya afortunadamente ya pasó. Lo que pasó pasó”.

Determina juez que Jalife lleve en libertad el proceso legal

Un juez de control determinó que Alfredo Jalifhe-Rame lleve en libertad el proceso legal por la denuncia que Tatiana Clouthier interpuso en su contra por los delitos de difamación y calumnias.

El juzgador vinculó a proceso al articulista político y fijó un plazo de 60 días para el cierre de la investigación complementaria.

Además, impuso medida cautelar de prohibición de acercarse a la ex secretaria de Economía federal y a su domicilio.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León -entidad donde está radicada la denuncia- dio a conocer que lo anterior fue resultado de la audiencia para resolver la situación jurídica del experto en geopolítica. (Fuente: La Jornada)