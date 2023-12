Sindicalizados pedirán destitución del secretario general del Conalep en Quintana Roo, si no libera retroactivo

Cancún.- Representantes de los dos sindicatos de trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) advirtieron que, de no atenderse sus demandas, entre las que encuentra el pago retroactivo del último aumento salarial, pedirán la destitución del director general del sistema, Aníbal Montalvo Pérez, quien, aseguran, no ha realizado las gestiones necesarias.

En conferencia de prensa en esta ciudad, Efrén Vázquez, secretario de Asuntos Laborales del Comité Ejecutivo del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en México (SITEM) sección Quintana Roo, señaló que aunque han privilegiado el diálogo, el director general solo se ha “burlado” de los trabajadores con sus promesas de pago.

Recalcó que toda la base docente ha sido muy tolerante, por lo que esperan la intervención de la gobernadora Mara Lezama para una solución a sus demandas.

Además, indicó que hay otros compromisos que no se han cumplido para actividades magisteriales y culturales que fueron comprometidas para este año, pero solo han recibido “largas”.

“Si no se dan los resultados solicitaremos la destitución de quienes no están realizando las gestiones necesarias”, advirtió.

Por su parte, Gabriela Cruz Montalvo, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Académicos del Conalep Quintana Roo (Sitaconqroo), aclaró que el subsistema del Conalep Quintana Roo no entrará en paro total, para no afectar a los alumnos, además de que no se unirán a los paros que realizarán los otros subsistemas que se encuentran en la misma situación.

“Hemos tenido la paciencia, hemos tenido acercamientos, incluso hemos entregado oficios que no han sido respondidos”, expresó la líder sindical, quien reveló que mañana tendrán una reunión con el secretario de Educación, la cual no ha sido confirmada hasta el momento.

Recalcó que este recurso es un dinero que ya estaba contemplado desde el año anterior y que no han recibido a pesar de ya estar etiquetado, dejando a los trabajadores sin algo que se han ganado durante todo un año. (AGENCIA SIM)