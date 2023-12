“Perderíamos mucho si gana Morena, entre tanto, la seguridad”: ex alcaldesa Ana Rosa Payán

MÉRIDA, MX.- Ante la proximidad de las elecciones de 2024, la ex alcaldesa de Mérida, Ana Rosa Payán Cervera, afirmó que si Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) gana para la presidencia municipal de la capital, se perdería mucho, entre ellos la seguridad que caracteriza a la zona.



En entrevista durante la presentación de la segunda jornada de difusión, La #FuerzaRosa para apoyar a la precandidata de la de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, la ex alcaldesa Ana Rosa Payán, dijo que el trabajo de quienes gobiernen próximamente es no convertir a Mérida en otra ciudad, sino conservar lo que se tiene.



“Perderíamos mucho si gana Morena, vamos a retroceder un siglo en visión de futuro y en cuanto a lo que tenemos en seguridad. Lo último que se me antojaría es pensar que en Mérida gobernará Morena”, aseveró.

Mencionó en este sentido que en Mérida el Partido Acción Nacional (PAN) por ejemplo ya sabe gobernar y sabe lo que la ciudadanía requiere, no obstante, reconoció que hay un reto mayor en las próximas elecciones porque Morena tiene preferencia entre las personas que llegan a vivir a la ciudad.



“Seguro va a ser más dura la competencia, pero esto nos debe hacer crecer más, mientras más grande sea el reto, más el esfuerzo. Y los ciudadanos que no son panistas a ver si los vamos convirtiendo porque tiene que haber un adoctrinamiento y tienen que distinguir entre los gobiernos de otras partes del país donde hay inseguridad”, apuntó.

Así también dijo que si a las personas que llegan a Mérida por su tranquilidad les gusta la ciudad tienen que acostumbrarse a la forma de gobernar.

La ex alcaldesa dijo que una de las problemáticas que los próximos gobiernos tendrán que atender con urgencia es el crecimiento desbordado de la ciudad.

“Yo pondría una muralla maya para que no llegara nadie más, pero esto no es una solución sino hay que tener visión de futuro y planear la ciudad porque Mérida está de moda”, mencionó.



En la rueda de prensa en la que participó se compartió que actualmente hay 30 organizaciones que apoyan a Xóchitl Gálvez y se encargan de posicionar su imagen en Yucatán, por lo que anunciaron la Gran Caravana Ciudadana que se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana del domingo 10 de diciembre desde cinco diferentes puntos de la ciudad de Mérida.

Los puntos de salida serán:

-Estacionamiento del Poliforum Zamná

-Parque de la Paz

-Plaza Altabrisa

-Monumento del Fraccionamiento del Parque

-Parque de Chablekal.

Terminará en el Malecón de Pensiones (a espaldas de Plaza Dorada, ex bodegas de Mitza) donde se dará un breve mensaje a quienes asistan. (Noticaribe) (Por Itzel Chan)