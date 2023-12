Ejecución de agente de tránsito y desaparición de cinco personas genera zozobra en Veracruz

VERACRUZ, MX.- El asesinato de un policía de Tránsito y la desaparición de cinco personas en Ciudad Mendoza provocó este sábado la movilización de elementos de seguridad en diferentes municipios de la entidad, publicó latinus.us.

En la zona centro de Veracruz se vivieron horas de incertidumbre ante el despliegue de elementos de seguridad en calles de Orizaba, Ciudad Mendoza, Río Blanco y Nogales.

Los comerciantes cerraron sus negocios y los habitantes de esos municipios optaron por permanecer en sus viviendas, durante las últimas horas.

El viernes, el agente Jorge Daniel Hernández Pérez, de 26 años de edad, fue asesinado a balazos a pocos metros de las oficinas municipales de la policía vial de Ciudad Mendoza, pasadas las 08:00 de la noche.

Los agresores lograron darse a la fuga a pesar del despliegue policiaco que fue activado por las principales avenidas y calles de la ciudad.

La escena del crimen fue acordonada, a fin de salvaguardar la cadena de custodia, además la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió la carpeta de investigación para dar con el paradero de los delincuentes y evitar que el delito quede impune.

Ese mismo día, cinco personas fueron reportadas como desaparecidas: Víctor Manuel Adeli Sánchez, de 35 años; Ileana López Espidio, de 27; Honorio López Espidio, de 34; Leonardo Ortigoza, de 40, y Antonio Sánchez López.

De inmediato, más de 15 patrullas policíacas emprendieron la búsqueda por Orizaba, Ciudad Mendoza, Río Blanco y Nogales, pero hasta antes de la media noche ni la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ni la Fiscalía General del Estado reportaron detenciones.

Para presionar, familiares y amigos de los cinco desaparecidos bloquearon la carretera federal Orizaba-Ciudad Mendoza y la autopista a la altura de la zona conocida como la Curva de Nogales.

De acuerdo con los familiares, cuatro de los desaparecidos son empleados de la empresa Ugi y perdieron contacto con ellos cuando realizaban trabajos de instalación de líneas para internet. Víctor Adeli trató de ayudar a los cuatro trabajadores para reunir 10 mil pesos que agentes de Tránsito exigían por una multa.

“Nuestros familiares, que trabajan en la empresa Ugi Telecomunicaciones, se encontraban detenidos por elementos de Tránsito de Ciudad Mendoza, los pararon acá en donde era el DIF y se los llevaron”, relató la esposa de Víctor Manuel Adeli Sánchez.

“Mi marido me dijo que iba a pagar la fianza de sus colaboradores, que eran otras dos personas, de momento yo me comunico con mi esposo, le digo qué pasó, ha pasado mucho tiempo, me dice que hay un problema, que ahorita me marca, y siendo las 6 con 11 minutos mi esposo deja de comunicarse”.

Los familiares acudieron a las oficinas de la policía de Tránsito, porque ahí los tenían en espera del pago de la multa, pero no encontraron a nadie y las autoridades dijeron no tener conocimiento de su paradero.

A las 08:00 horas, encontraron abandonados los dos vehículos en donde se transportaban, en un puente de Balastrera.

Por ello, elementos de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaria de Marina, mantienen un operativo en los cuatro municipios de la región. (Fuente: latinus.us)