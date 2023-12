Continúa la entrega directa y gratuita de paquetes para la elaboración de hamacas e hipiles a las artesanas quintanarroenses

CANCÚN, MX.- Para seguir impulsando la economía familiar de artesanas y artesanos quintanarroenses, como es el compromiso de la Gobernadora Mara Lezama, por medio del programa “Artesanas del Bienestar”, continúa la entrega directa y gratuita de paquetes para la elaboración de hamacas e hipiles, afirmó el Secretario de Bienestar, Pablo Bustamante Beltrán.

Pablo Bustamante destacó que este Programa del Bienestar llegará a más de 4 mil 800 quintanarroenses y que, hasta el momento, se han entregado paquetes en ocho municipios del estado, siendo los más recientes Benito Juárez y Cozumel.

“Este 2023, gracias al impulso de nuestra Gobernadora Mara Lezama, los Programas del Bienestar se entregaron, por primera vez, de manera gratuita y sin intermediarios. Lo que viene es seguir fortaleciendo la política social y visión humanista en beneficio de las familias quintanarroenses que más lo necesitan”, comentó el Secretario Pablo Bustamante.

A su vez, beneficiari@s de las Artesanas del Bienestar, expresaron su agradecimiento con la Gobernadora Mara Lezama y el apoyo que les ha brindado para fortalecer su trabajo, llevar bienestar a sus hogares y contribuir a seguir preservando la cultura de la región.

Podemos bordar blusas, servilletas, o hacer unos centros de mesa con los hilos que nos entregan de forma gratuita y por eso estamos muy agradecidas con la Gobernadora Mara Lezama, por hacer realidad estos proyectos que nos benefician y también a la familia: Rita Estrada Balam, habitante de Paseos del Mar de Cancún.

Antes que nada, nos atendieron muy bien. Yo me dedico a vender servilletas bordadas y con eso nos ayudamos económicamente en casa. Gracias a la Gobernadora Mara Lezama por acordarse de nosotras y darnos esta ayuda que nos beneficia bastante: Margarita Camelo Rivero, habitante de la Región 240 de Cancún.

Los materiales me servirán para seguir haciendo hipiles, blusas bordadas y guayaberas. Estoy muy emocionada porque es la primera vez que me inscribo en un programa y me eligieron. Agradezco tanto que nos tomen en cuenta e impulsen el trabajo de las artesanas: Natalia Tah Coh, habitante de la Región 90 de Cancún.