“ESTÁ BIEN QUE COBREN, PERO QUE TAMBIÉN DETALLEN EN QUÉ USAN LOS RECURSOS”: Pide la Coparmex en la Costa Maya transparencia en cobro y aplicación del cobro de 5 dólares por visitante que llegue vía cruceros, así como del Derecho por Saneamiento Ambiental

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Al reconocer que el sector empresarial se encuentra cautivo en el pago de impuestos estatales y municipales, el representante de la Coparmex en la Costa Maya, Gerardo Pérez Zafra consideró necesario que las autoridades transparenten la aplicación del cobro de 5 dólares por persona que llegue a la zona vía cruceros que propone la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefipan) para crear su Fondo para la atención de Desastres Naturales (Fonden) así como el derecho de Saneamiento Ambiental.

No estamos en contra de la aplicación de nuevos impuestos pero nos preocupa la afectación que tendrá la aplicación del cobro de esos 5 dólares por persona que llegue vía cruceros a la Costa Maya ya que restará competitividad respecto a otros destinos turísticos que no lo aplican, señaló.

Pérez Zafra insistió en la necesidad que las autoridades gubernamentales estatal y municipal transparenten la aplicación de dichos cobros ya que en algunos casos no se observan los beneficios para los cuales fueron creados.

Explicó que los recursos provenientes por el cobro del Derecho de Saneamiento Ambiental deben canalizarse para mejorar el servicio de recoja de basura en la Costa Maya “pero no ha ocurrido ya que solo hay un camión recolector que no está en buenas condiciones y por consiguiente el servicio es deficiente y no hay un informe de la aplicación de los recursos provenientes del cobro de este derecho”.

Al gobierno siempre le hace falta dinero y el sector empresarial está cautivo en el pago de los impuestos y los derechos que cada año sufren adecuaciones y la actividad deja de ser competitiva.

Consideró necesario que el gobierno estatal y municipal establezcan una página en la cuál se refleje de manera clara y sencilla los ingresos obtenidos por el cobro de impuestos y derechos así como la forma en la que se aplica y en qué rubros.

En el caso del Derecho de Saneamiento Ambiental, el ayuntamiento de Othón P. Blanco reporta la recaudación de unos 20 millones de pesos aunque no hay un reporte de su aplicación ni el mejoramiento de los servicios a los cuales están supuestamente destinados, insistió.

Cabe recordar que el gobierno del Estado, a través de la Sefiplan, contempló en su presupuesto 2024 que a partir de enero del 2025, cada turista que compre su paquete de viaje deberá pagar 5 dólares a las líneas de cruceros y estas a su vez enviarlo al estado, que lo utilizará para mejorar infraestructuras y responder mejor a desastres naturales como huracanes o el arribo atípico del sargazo. (Agencia SIM)