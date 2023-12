Sin tanto ‘alboroto’ aprueban aumento de 11% en el presupuesto para Mérida para un total de 5 mil 979 millones a ejercer en 2024

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Sin mucha controversia en sesión del Congreso del Estado, fue aprobado el presupuesto de 9 mil 847 millones de pesos para 2024 a los municipios, sin embargo, en el caso específico de Mérida se contemplaron ingresos totales de 5 mil 979 millones 145 mil 199 pesos, lo que representa un aumento del 11% respecto a lo presupuestado en 2023.

Durante la discusión para la aprobación del presupuesto para el municipio de Mérida, la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela González Ojeda, indicó que no se tiene una propuesta exacta sobre cómo se usará este presupuesto para beneficiar a la población y en sí que no se vaya a alguna campaña política.

A manera de contexto, compartió que durante 2023 en Mérida se recaudaron 6 mil millones de pesos, es decir, un 13.2% más de lo presupuestado.

“Y la primera pregunta aquí, es ¿en qué se usaron esos 6 mil millones de pesos que lograron recaudar en 2023? Porque es evidente que las calles de Mérida siguen con baches y los problemas más antiguos y graves de la ciudad siguen sin resolverse”, añadió.

Hizo un recuento de las comisarías y colonias en donde se presentan problemas de agua, inseguridad, violencia y abandono.

También calificó como ‘fallida’ la campaña de descacharrización, pues al quedar inconclusa propició que se proliferara el mosco transmisor de dengue, propagándose así miles de casos de personas enfermas.

La legisladora de la oposición resaltó que la ciudadanía pagará ‘más’ por seguir teniendo lo mismo, ya que este incremento de recaudación se debe al impuesto predial y al impuesto sobre adquisición de inmuebles, entre otros rubros.

Durante su participación, el diputado morenista Rafael Echazarreta Torres, especificó que habrá un aumento desproporcional en los valores catastrales.

“Es un golpe irreversible para la industria de la construcción, para la compra-venta en materiales inmuebles de nuestra ciudad. Ahora es obligatorio que se tengan que realizar avalúos con los de la lista de sus amigos que son los únicos que lo tienen que realizar. Están extorsionando a los constructores, desarrolladores e inversionistas con la ley en la mano”, enfatizó.

El morenista también dijo que se ha difundido el desarrollo de Mérida con ‘sombrero ajeno’, ya que promocionan obras que no corresponden al gobierno local sino al federal.

“Ya que dejen administrar a la 4T. Nos damos cuenta de la pésima administración que ha habido en los últimos seis años en la ciudad más importante de la Península de Yucatán”, señaló.

Aunque estos dos diputados fueron de los que votaron en contra del presupuesto, la mayoría del Congreso Local votó a favor.

Uno de quienes defendió la aprobación del presupuesto para todos los municipios fue el panista Jesús Pérez Ballote, quien dijo que durante el análisis de las propuestas se observó la congruencia en los paquetes fiscales de los municipios respecto de los conceptos de ingreso, con base en lo estipulado por el marco constitucional.

No obstante, resaltó que tres empréstitos solicitados por municipios no fueron aprobados, por no ajustarse a los expresamente establecido en la legislación vigente. (Noticaribe)