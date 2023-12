Muerte de Matthew Perry fue por los ‘efectos agudos de ketamina’, revela autopsia

ESTADOS UNIDOS.- El pasado 28 de octubre el actor de Friends, Matthew Perry murió en su residencia ubicada en Los Ángeles, publicó 24-horas.mx.

Y es que a casi dos meses de que ocurrió el deceso la Oficina del Forense de Los Ángeles ha informado que el actor de 54 años murió a causa de los efectos de la ketamina, sustancia que usaba como tratamiento.

De acuerdo a los forenses la droga habría provocado que este se ahogara. Las autoridades han denominado a su muerte como “accidental”.

Este viernes el documento emitido por las autoridades mencionó que en el cuerpo de Perry no había otras sustancias como alcohol, heroína o cocaína.

La sustancia era usada para tratar la depresión y ansiedad con la que vivía Perry.

“Con los altos niveles de ketamina encontrados en sus muestras de sangre post mortem, los principales efectos letales serían tanto la sobreestimulación cardiovascular como la depresión respiratoria”, se lee en el documento.

Perry fue conocido por su papel de Chandler Bing en la popular serie en la que era uno de los amigos graciosos.

El papel que lo hizo famoso fue hecho a lo largo de 10 temporadas y sin duda se convirtió en uno de los favoritos.

Friends no fue el único programa en el que participó ya que también estuvo en el programa ‘Boys Will Be Boys’, ‘Growing Pains’, ‘Silver Spoons’, ‘Charles in Charge”, “Sydney”, “Beverly Hills, 90210”, “Home Free”, “Ally McBeal”, “The West Wing”, entre otros. (Fuente: 24-horas.mx)