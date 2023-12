YUCATÁN | Echan a andar el IE-TRAM en Mérida al mismo tiempo que el Tren Maya

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- En un evento privado en la estación de Teya del Tren Maya, también fue inaugurado el sistema de transporte IE-TRAM, considerado el primer transporte eléctrico en el sureste de México y que será dirigido a la población de Mérida, Umán y Kanasín.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viajó este viernes al sureste de México para revisar el funcionamiento de su proyecto emblema, así que como parte de su gira de trabajo igual constató los trabajos del IE-TRAM.

Hay que mencionar que el transporte eléctrico ya comenzará a funcionar a partir de mañana sábado con la primera ruta Paseo 60-La Plancha-Teya.

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, mencionó que el IE-TRAM forma parte del sistema de transporte Vaivén, pero además está diseñado para conectarse con el Tren Maya para facilitar la llegada de turistas al Centro Histórico de Mérida.

Hasta ahora, fue informado que la primera ruta tendrá cinco unidades que laborarán de lunes a domingo en horarios de 7:35 am, 7:50 am, 8:05 am, 8:20 am, 12:05 pm, 12:20 pm, 12:35 pm y 12:50 pm.

Durante la inauguración de este día, se dio a conocer que las obras implican 1,846 kilómetros de riel y se contemplaron estaciones como San Francisco, Campeche-Kalkiní, Kalkiní-Izamal e Izamal-Aeropuerto Cancún.

Las estaciones contarán con vestíbulos, servicios públicos, locales comerciales, áreas de esparcimiento y taquillas. (Noticaribe)