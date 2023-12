QUIERE SER CANDIDATO EN EL 2024: Confirma el secretario de Gobierno, Luis Gamero, que no dejará de insistir en su intención de ser candidato, luego que el Ieqroo ratificó que es inelegible por estar sancionado por VPMRG

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Tras considerar injusto que no lo dejen participar como candidato en el proceso electoral del 2024, el subsecretario de gobierno Luis Gamero Barranco insistió que seguirá luchando contra lo que calificó una justicia al ser sancionado por Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género (VPMRG) por un período de cinco años y 4 meses que vence hasta septiembre de 2026.

Luego que el consejo general del Ieqroo confirmó que es inelegible como candidato a cargos de elección popular porque está inscrito en el Registro Nacional y estatal de personas sancionadas por VPMRG dijo estar convencido que lo legal no es justo “y no dejaré de luchar por una injusticia cometida no contra un ciudadano sino contra todos los chetumaleños y los quintanarroenses”.

Reconoció que la respuesta del Ieqroo no le causó sorpresa y que no le quita el sueño.

Dejo entrever la posibilidad de realizar alguna manifestación tal y como lo hizo en el 2021 cuando le quitaron la candidatura a la presidencia municipal de Othón P. Blanco tras ser confirmada la sentencia por incurrir en violencia política contra la actual alcaldesa Yensunni Martínez Hernández.

Nada ni nadie nos detendrá para luchar contra una injusticia porque la ley nos asiste.

Incluso equiparó su caso al del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando intentaron desaforarlo “y hoy es presidente de la república. La tercera es la vencida”.

Gamero Barranco dijo no tener conocimiento de los señalamientos de la alcaldesa capitalino en el sentido de seguir siendo objeto de violencia política “mi respeto y cariño y que viva la vida” al insistir que seguirá luchando para ser candidato a un cargo de elección popular. (Noticaribe)